Charmed en andere nieuwe series van week 4

Charmed

Tienerheks Sabrina krijgt concurrentie. Er is een nieuwe versie van de oude tv-hit Charmed (1998-2006). Deze ‘reboot’ gaat over drie zussen met magische krachten die strijden tegen demonen en het patriarchaat. De eerste vijf afleveringen staan al op Videoland, hierna volgt elke week een aflevering.

Videoland, 22 afl. van 43 min.

Moorddossier Holleeder

Videoland breidt het Holleeder-aanbod uit. Naast de dramaserie Judas komt RTL’s streamingdienst met een nieuwe documentaire van misdaadverslaggever John van den Heuvel. Sonja Holleeder vertelt voor het eerst haar verhaal voor de camera.

Videoland, 50 minuten.

Unbreakable Kimmy Schmidt 4 (deel 2)

Kimmy neemt afscheid. Ze zat ooit opgesloten in een bunker, maar woont al een tijdje in New York. In de laatste afleveringen van de hyperactieve sitcom is Kimmy druk met de promotie van haar kinderboek.

Netflix, 6 afl. van 30 min.

Poldark 2

Historisch kostuumdrama over kapitein Ross Poldark (Aidan Turner), die na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog terugkeert naar de Engelse kuststreek Cornwall van de 18de eeuw.

NPO Start Plus, 10 afl van 60 min.

The Pier (El Embarcadero)

Nieuwe serie van Álex Pina, bedenker van de Spaanse hit La Casa de Papel. De succesvolle architect Alejandra ontdekt dat haar overleden man een dubbelleven had.

Ziggo Movies en Series XL, 8 afl. van 50 min.