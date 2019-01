Ode aan talent

Mehrdad Pirzadeh

Een oogopslag (2018). Dit is de winnende foto in de categorie ‘enkel’. De fotograaf heeft het schildertalent van het jongetje vastgelegd in de wifi zone van het asielzoekerscentrum.

Foto Said Rasouli

De foto van de aarde. Voor Said Rasouli symboliseert deze foto het vergaan van de aarde. Hoe de aarde mettertijd enorm verandert en uiteindelijk ten onder gaat. Dit beeld staat voor de onmacht van de mens om dit proces te keren.

Foto Aziz Kawak

Veerkracht (2017). Dit portret maakte Aziz Kawak in een geïmproviseerd kamp in Duinkerke, Frankrijk, waar vluchtelingen in slechte omstandigheden leven. Desalniettemin ziet fotograaf Aziz Kawak in de ogen van de moeder en dochter een sprankje hoop.

Foto Parisa Akbarzadehpoladi

De visie voor de toekomst (2018). Parisa wil met haar kunst anderen inspireren en bewustmaken van maatschappelijke vraagstukken. Dit is haar dochter. Het beeld symboliseert voor haar het talent van morgen.

Foto Saad Jasim

Het licht van de toekomst (1993). Saad Jasim wil een sprankje hoop in moeilijke tijden tonen. Voor hem verbeeldt ‘Het licht van de toekomst’ de veerkracht en het doorzettingsvermogen van mensen die in armoede leven.

Foto Mutjaba Jabajalali Foto Mutjaba Jabajalali Foto Mutjaba Jabajalali Foto Mutjaba Jabajalali Foto Mutjaba Jabajalali Foto Mutjaba Jabajalali Foto Mutjaba Jabajalali Foto Mutjaba Jabajalali

The Journey (2015). Mutjaba Jalali legde zijn reis van Iran naar Nederland vast met zijn telefoon. Mujtaba: “Dit zijn de mensen die zich aanpassen door een nieuwe taal te leren, zich een nieuwe cultuur eigen te maken en deze te respecteren. In mijn ogen zijn dat getalenteerde individuen.”

Foto Trevor Felix

Foto Trevor Felix

The beauty of change (2016). Met zijn fotografie probeert Trevor het alledaagse om te vormen tot het bijzondere, door verder te kijken dan vluchtige snapshots en voorbij de oppervlakte de essentie vast te leggen. The beauty of change gaat over het talent om met make-up en kunst de schoonheid van de zon, de nacht, de lente en de winter te verbeelden.

Foto Nazar Haji

Talented people from war in a safe life (2017). Nazar Haji fotografeerde vluchtelingen met verschillende achtergronden maar vergelijkbare talenten, maar met uiteenlopende dromen.“De kansen die ik hier krijg, zou ik nooit hebben gekregen in het land waar ik geboren ben. Ik voel mij een Nederlander nu.”

Foto Abul Rahman

The confession of a secret remedy (2018). Deze foto is genomen tijdens een optreden van getalenteerde vluchtelingen – the Fingers Group – die de Nederlandse samenleving willen uitdagen aan de hand van kunst.

Mohamed Bakhash

The Dreamer (2018).Voor Mohamed reflecteert deze foto de diepgewortelde natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. “Kinderen worden geboren met een nieuwsgierigheid naar alles om zich heen. Het is onze missie als ouders om de vlam van nieuwsgierigheid levend te houden. En door dit te doen, planten we de zaden van talent in hun kleine lichamen.”