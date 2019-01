‘Wij zitten niet op het strafbankje zoals Amerikaanse bedrijven’

„Wat ik dacht? Ik dacht: what the hell...” Rick Clemmer, de topman van het Nederlandse chipbedrijf NXP, heeft even geen zin om zich diplomatiek uit te drukken.

De reden van zijn woede: nadat NXP’s miljardendeal met Qualcomm vorig jaar stuk liep op het handelsconflict tussen China en de VS, liet de Chinese president Xi Jinping bij zijn laatste ontmoeting met Trump weten dat hij de overname van NXP alsnog wilde goedkeuren.

Clemmer: „Waarom zou Xi zoiets in vredesnaam zeggen? Er is geen enkele manier waarop die transactie nog door kan gaan. Qualcomm heeft zijn geld uitgegeven aan het terugkopen van eigen aandelen, wij ook.”

Het sprookje van NXP en de 44 miljard Amerikaanse dollars duurde 21 maanden en liep slecht af. Tot grote opluchting van het personeel en tot verdriet van beleggers. De koers van NXP, met een hoofdkantoor in Eindhoven en een notering aan de Nasdaq in New York, ligt lager dan een jaar geleden: 85 dollar, geen 125.

Rick Clemmer - hij timede de verkoop van zijn eigen opties uitstekend, op het hoogtepunt van de koers – maakt zich geen zorgen. „Er zijn nog altijd veel kortetermijnbeleggers die in NXP zitten.”

NRC sprak de Texaanse topman eerder deze maand op techbeurs CES in Las Vegas. Daar kondigde NXP onder meer een samenwerking aan met het jonge Franse techbedrijf Kalray, om samen chips voor de zelfrijdende auto te ontwikkelen.

Maandsalaris Foto fotowerkt.nl Deze week verloor NXP in hoger beroep een rechtszaak over de beloning van jubilarissen. Het bedrijf wilde in 2014 stoppen met uitkeringen aan jubilerende werknemers, die 25 of 40 jaar bij het chipbedrijf werkten. Jubilarissen kregen respectievelijk een of twee maandsalarissen belastingvrij uitgekeerd, een draagspeld in zilver of goud en naar keuze een horloge of pennenset. De speld bleef, maar de maandsalarissen werden vervangen door een ‘employablity budget’ dat NXP een stuk minder kostte. Nederlandse vakbonden protesteerden en de rechter gaf hen in 2017 al gelijk. Ook in hoger beroep kreeg NXP te horen kreeg dat de regeling niet maar zo kan afschaffen. NXP overweegt nog of het in cassatie zal gaan. NXP telt 33.000 medewerkers, waarvan zo’n 2.200 in Nederland. De jubelarisregeling betrof 231 medewerkers die samen voor 1,4 miljoen euro uitgekeerd hadden moeten krijgen. Ter vergelijking; toen Rick Clemmer verzilverde in 2017 voor 350 miljoen dollar aan aandelen. Hij heeft nog altijd een belang in NXP.

De verwachtingen voor zelfrijdende auto’s zijn getemperd, nu blijkt dat zelfs Waymo nog chauffeurs mee moet laten rijden met robottaxi’s. Hoe beïnvloedt dat NXP?

„ Het probleem is niet dat er een mens mee moet kijken achter het stuur, maar dat voorbijgangers uit ergernis stenen gooien naar de auto’s waarmee Waymo aan het oefenen is in Phoenix.

„Zie je, ‘Level 5’, waarin auto’s volledig autonoom rijden, is nog decennia van ons verwijderd. Pas over een jaar of tien is die techniek daadwerkelijk waardevol en bruikbaar. Ondertussen zullen de rijassistenten, voor Level 2 en 3, snel groeien. NXP is goed gepositioneerd voor die ontwikkeling, met chips voor radarsensoren en snelle dataverbindingen in de auto. Onze producten zitten in negen van de tien best verkopende autobedrijven.”

De autoindustrie is inmiddels uw belangrijkste afnemer. Maar de autoverkopen vallen tegen, dit jaar.

„Zelfs als de autoproductie afneemt, groeit het belang van rijassistentie en radarsensoren.”

In hoeverre is NXP kwetsbaar voor de dip in de chipindustrie?

„Als we er last van hebben dan is het vooral vanwege China, niet vanwege de afnemende verkopen van smartphones. Dat laatste is voor niemand een verrassing. Daarom wilde Qualcomm ons zo graag kopen: meer afzetmogelijkheden voor hun chips, niet alleen in telefoons maar ook met auto’s en het internet of things.”

Erg voorzichtig

Inmiddels hebben chipmachinefabrikant ASML en chipmaker Intel hun verwachtingen voor de eerste helft van 2019 getemperd, bleek uit de cijfers die deze bedrijven afgelopen week bekendmaakten.

Beleggers moeten de strategie van NXP niet verwarren met het negatieve sentiment in de rest van chipindustrie, vindt Clemmer. „Wij leveren aan markten die groeien, wat er ook gebeurt.”

NXP maakt zijn jaarcijfers over 2018 pas begin februari bekend. De laatste vooruitblik houdt rekening met bescheiden omzetgroei (in 2017 was de jaaromzet 8,2 miljard euro).

Het is vooral het Chinees-Amerikaanse handelsconflict dat een stempel drukt op de wereldeconomie en daarmee op de chipmakers. Clemmer: „Wij zijn erg voorzichtig. Als de wereldeconomie groeit met 2,7, of 2,8 procent dan wordt het een goed jaar voor de chipindustrie. Als de groei 2 procent bedraagt, wordt het een slecht jaar.”

Hoe vaart NXP nu bij het handelsconflict tussen China en de VS?

„De helft van onze omzet komt uit China. Wij hebben gelukkig geen last van de tarievenoorlog, omdat we Nederlands zijn. Wij zitten niet op het strafbankje zoals Amerikaanse bedrijven.”

Heeft NXP 21 maanden weggegooid met die mislukte Qualcomm-deal?

„We hebben niet stilgezeten. We hebben techniek ontwikkeld voor batterijmanagement in elektrische auto’s, we hebben een managementlaag uit het bedrijf gehaald...”

U bent nu 67 en tekende voor drie jaar bij. Het was toch niet de bedoeling dat u terug zou komen, als de Qualcomm deal was doorgegaan?

„Nee, maar ik ben ook niet iemand die gaat vissen of golfen. Ik zou wel weer ergens anders zijn gaan werken. De NXP-board had niet iemand anders die meteen in kon stappen en ik vond het oké.”

U had nog een emotionele band met NXP?

„Tja, ik zit hier niet voor het geld.”

Want de halfgeleiderindustrie is uw hobby?

„Niet mijn hobby, het is mijn leven.”

En wat gaat u over drie jaar doen? Toch maar golfen of vissen?

„Er kan in die tijd nog veel gebeuren. We moeten op zoek naar een goede opvolger.”

Is een nieuwe overname van NXP denkbaar, nu China belooft geen deals meer te blokkeren?

„Dit is een industrie die nog altijd volwassen aan het worden is. Er zijn fabrikanten die nog op te kleine schaal opereren en onderdeel moeten worden van een groot bedrijf. Maar er is maar een zeer beperkt aantal kandidaten dat genoeg kapitaal heeft om NXP te kopen, misschien vier of vijf.”

„Voor alle duidelijkheid: wij hebben zelf geen plannen. Onze medewerkers waren de onzekerheid van de Qualcomm-deal beu. Al die transacties waar we als bedrijf de laatste jaren doorheen gingen, die waren voor hen erg vermoeiend.”