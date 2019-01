Moet er een staatsbank komen?

Een staatsbank vergroot de diversiteit en daarmee de stabiliteit van de financiële sector

„In de financiële sector is diversiteit van nog groter belang dan in andere sectoren omdat het essentieel is voor de financiële stabiliteit en het een voorwaarde is voor het in goede banen leiden van geld- en kredietschepping.” Drie grote banken zijn nu erg dominant, creëer „een publiek verankerd alternatief”. De WRR in haar advies ‘Geld en schuld. De publieke rol van banken’

Bij commerciële banken gaat het winststreven altijd voor het publieke belang

„Het winststreven van private banken, vooral van beursgenoteerde, zal altijd veruit het zwaarst wegen, veel zwaarder dan zulke niet-zakelijke overwegingen als maatschappelijke verantwoordelijkheid en publiek belang. En dat zal onvermijdelijk ten koste gaan van de consument” en de belastingbetaler. Frans Doorman, auteur van ‘Crisis, Economics and The Emperor’s Clothes’, in de Volkskrant

Oprichting van een staatsbank verandert niets aan het labiele bankwezen

Met een staatsbank neem je de oorzaak van het probleem met het bankwezen niet weg. Die „oorzaak is dat banken te veel risico kunnen en mogen nemen”. Jaap Koelewijn, hoogleraar corporate finance (Nijenrode), bij Stand.nl (Radio 1)

Banken vervullen een nutsfunctie, maar daarvoor hoeven ze niet van de staat te zijn

Het is de vraag of een bank een nutsbedrijf is, „dat beter onder de vleugels van de overheid kan worden gebracht”. Er zijn „veel meer nutsfuncties, in de zin van gas, water, licht en internet, die geheel of grotendeels aan de markt worden overgelaten. Ondernemen onder goed toezicht lijkt een betere weg.” Commentaar van NRC

Een publieke, veilige bank kost belastingbetalers of klanten te veel

„Een saaie, veilige bank is moeilijk rendabel te krijgen. De Postbank is niet voor niets opgeheven. Wie jong en arm was nam er een betaalrekening (waar banken niets aan verdienen), maar zodra het inkomen steeg en er een hypotheek of beleggingsrekening moest worden afgesloten (lucratief!), liepen klanten over naar een ‘echte bank’.” Mathijs Bouman, macro-econoom en journalist, in het FD

Overweeg in plaats van een staatsbank een ‘allemansbank’, met aandelen voor alle burgers

Een bank waarbij alle Nederlanders aandelen hebben, geeft in plaats van de politiek de burgers invloed op het bedrijf: „de nieuwe ‘burgerbeleggers’ kunnen zich bijvoorbeeld via de Vereniging van Effectenbezitters manifesteren om de banktop scherp te houden.” Een stap naar ‘burgerkapitalisme’. Menno Tamminga, economieredacteur en -columnist, in NRC

