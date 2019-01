Italië roept Nederland op migranten Sea Watch-3 op te nemen

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken dringt erop aan dat Nederland verantwoordelijkheid moet nemen voor de migranten op reddingsschip de Sea Watch-3. Dat heeft hij vrijdag geschreven in een brief aan de Nederlandse overheid, zo melden verschillende Italiaanse media. Het schip ligt vanwege slecht weer voor anker voor de Siciliaanse havenstad Siracusa, maar mag niet aanmeren.

Aan boord van de Sea Watch-3 zijn 47 migranten die vorige week zaterdag ten noorden van Libië zijn opgepikt op de Middellandse Zee. Het schip van een Duitse ngo vaart onder een Nederlandse vlag.

‘Nederland niet verantwoordelijk’

In een reactie via e-mail stelt staatssecretaris Mark Harbers (Migratie en Asiel, VVD) dat Nederland “zonder concreet perspectief op een dergelijke structurele oplossing” niet “ad-hoc” de migranten gaat opnemen. “Nederland [is] hiertoe als vlaggenstaat ook niet verplicht.”

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok zegt ook dat Nederland “kennis genomen” heeft van het Italiaanse verzoek, maar zich niet verantwoordelijk voelt voor de Sea-Watch 3. Dat meldt persbureau ANP.

In een Facebookpost eerder op vrijdagochtend schreef de Italiaanse vice-premier en minister van Arbeid, Luigi Di Maio (Vijfsterrenbeweging), dat de Nederlandse ambassadeur ontboden zou moeten worden om uitleg te geven. “Vragen ze, net als wij, de Sea-Watch om naar Marseille te gaan of laten ze hen van boord gaan in Rotterdam?”:

In een reactie aan NRC laat de Nederlandse ambassade in Rome weten dat de oproep van Di Maio niet langer relevant is: “Het al dan niet ontbieden is een gepasseerd station - het gaat er dan om het soort dingen mede te delen [die in de brief staan]“.

Medische zorg en voedsel

De burgemeesters van Siracusa, op Sicilië, en Napels hebben gezegd dat het schip welkom is in hun haven. De Italiaanse regering weigert dit echter toe te staan. De Italiaanse vice-premiers Di Maio en Salvini (Lega) hebben hulp aangeboden in de vorm van voedsel en, zo nodig, medische zorg.

Volgens de internationale afspraken voor het redden van mensen op zee moeten geredde mensen naar een dichtbijzijnde “veilige haven” worden gebracht. Hulporganisaties stellen dat de migranten in Libië, waar ze scheep zijn gegaan, niet veilig zijn, maar kans lopen te worden mishandeld en gemarteld.