Bekijk deze foto’s – is dit vrouwelijk?

Bekijkt u de foto’s in dit stuk eens goed. Heeft u het maandverband, de vetrollen en de okselharen in u opgenomen? Misschien dacht u: „Wat onsmakelijk, die pukkelige billen.” Of: „Gatver, die haren. Waarom moet dat zo groot?” Misschien vindt u stiekem, of niet zo stiekem, dat vrouwen vooral mooi, schoon en gaaf moeten zijn.

Foto Ashley Armitage Foto Cécile Hoodie Foto Lana Prins Foto’s Cécile Hoodie, Lana Prins, Foto Ashley Armitage

Maar misschien is u vervolgens ook iets anders opgevallen. Dat verhalen over nep-orgasmes in een doos zijn opgeborgen, alsof vrouwen hun seksuele behoeftes moeten wegstoppen. Of dat de plaatjes een wel erg stereotiep beeld van vrouwen presenteren, alsof ze niets meer dan melk- en menstruatiebloed producerende wezens zijn.

‘Wat betekent vrouwelijkheid voor jou?’ Dat is de vraag die het Berlijnse platform Curated by girls zegt op te willen werpen met hun tentoonstelling New Femininity in de Melkweg Expo in Amsterdam. Zij nodigden achtendertig internationale kunstenaars uit om „de vrouwelijke identiteit te herdefiniëren” nu „de samenleving belangrijke stappen neemt richting gender equality en de harde grenzen tussen man en vrouw vervagen”. In hun vorige tentoonstelling in Berlijn, New Masculinity, werd de notie van ‘mannelijkheid’ onderzocht. Nu zijn vrouwen dus aan de beurt.

Foto Lotte van Eijk

Wie geen tijd heeft om naar de expositie te gaan, kan ook op de populaire Instagram-pagina van Curated by girls terecht. Al zullen mannen zich wellicht minder welkom voelen dan vrouwen. Bij de foto van een ongestelde vrouw in een bebloed bad staat de vraag: „Kan jij je de eerste keer dat je bloedde herinneren?”

Jammer dat ze niet vragen wanneer bezoeksters voor het eerst wisten dat ze vrouw zijn. Voelden zij zich een vrouw toen ze ongesteld werden, toen ze borsten kregen, toen ze zichzelf gingen scheren, toen ze seks hadden of toen ze een kind kregen? Of heeft vrouwelijkheid misschien met iets heel anders te maken?

Curated by Girls: New Femininity. Van 9 februari t/m 10 maart in Melkweg Expo in Amsterdam. Inl: melkweg.nl