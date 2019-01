In hoger beroep twaalf jaar cel en tbs voor moord bij ziekenhuis

John F. (41) heeft in hoger beroep een celstraf van twaalf jaar en tbs gekregen voor het doodschieten van zijn ex-vriendin Linda van der Giesen, in 2015. De straf is hoger dan de tien jaar cel die F. in eerste aanleg had gekregen. De straf valt hoger uit omdat het hof het belang van nabestaanden meegewogen. Een aantal van hun maakte gebruik van hun spreekrecht en vroegen om een schadevergoeding. Het zoontje van Van der Giessen kreeg er een toegewezen: F. moet hem 30.000 euro betalen voor zijn levensonderhoud.

F. schoot de destijds 28-jarige Van der Giesen op 10 augustus 2015 dood op de parkeerplaats van het Tweesteden Ziekenhuis in Waalwijk, waar zij als verpleegkundige werkte. Hij en Van der Giesen hadden ruzie, maar F. had naar eigen zeggen zichzelf van het leven willen beroven. Dat liep anders. Op zitting zei de inwoner van Zevenbergen dat hij op het moment van schieten psychotisch was, en zijn wapen op haar richtte. Het hof vond die verklaring in navolging van de rechtbank ongeloofwaardig.

Voorbedachte rade

Getuigenverklaringen suggereerden al dat F. wel degelijk met voorbedachte rade handelde. Hij zou een week voor de moord op Van der Giesen al hebben laten blijken een vuurwapen te hebben. Bovendien droeg hij op de dag dat hij zijn ex doodschoot handschoenen en liep hij met getrokken wapen, met daarop een geluidsdemper, op haar af.

De moord kreeg landelijk media-aandacht omdat Van der Giesen zich kort voordat ze vermoord werd, bij de politie had gemeld. Ze deed daar aangfite tegen F., die haar zou bedreigen en stalken. De aangifte werd echter niet opgepakt. Dat was ook de conclusie van een commissie die de kwestie onder leiding van oud-burgemeester van onder meer Amstelveen Bas Eenhoorn onderzocht. Op het bureau waar Van der Giesen zich meldde was men bovendien op de hoogte van het feit dat F. een vuurwapen had. Uit het rapport:

De politie heeft het belang van het slachtoffer te weinig voor ogen gehad en zich teveel gericht op het latere op te maken proces-verbaal.

Het rapport dat in mei 2016 gepresenteerd werd had geen strafrechtelijke gevolgen voor de betrokken politiemedewerkers.