‘Ik merk nu al dat de concurrentie groot is’

Khalid Amakran Naam: Caitlin Sloot (15), Warnsveld Zit in: 4 havo tweetalig Woont met: ouders. Halfbroer (25) en halfzus (28) zijn uit huis Vader: directeur gereedschapswinkel Moeder: helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan

Mannenkoor

„Ik maak nooit selfies, alleen lelijke die ik naar vrienden stuur. Het liefst fotografeer ik andere mensen, natuur, dieren. In het begin deed ik veel portretten van paarden. Ik rij zelf ook paard, ik heb een verzorgpony. Ik ben de vaste fotograaf van het mannenkoor van Warnsveld. Mijn foto’s van hun repetities en uitvoeringen komen in de lokale kranten: de Stentor, Contact, de Zutphense Koerier. Ik heb een website en een Instagram-account, je moet jezelf een beetje verkopen. Maar ik merk dat mondelinge reclame het beste werkt. Gewoon ouderwets.”

Fotovakschool

„Mijn ouders zagen fotografie niet meteen als iets voor later. Omdat ik best veel opdrachten krijg, nemen ze het nu wel serieuzer. Een fotograaf bij wie ik stage heb gelopen zei eerlijk dat het lastig is om er je brood mee te verdienen. De politie neemt ter plekke een foto met een telefoon en die komt in de krant. Ik merk nu al dat de concurrentie heel groot is. Vroeger was het moeilijker om te fotograferen. Je moest de foto’s laten ontwikkelen, de apparatuur was duur. Nu heeft iedereen een camera en door social media is alles heel snel te verspreiden. Je moet je onderscheiden. Als je hetzelfde doet als alle anderen, waarom zouden ze jou dan kiezen? Ik denk erover om de Fotovakschool in Apeldoorn te doen, ik ben laatst naar de open dag geweest. Maar er zijn ook andere opleidingen die me aantrekken: social work, media, bedrijfskunde.”

Khalid Amakran Khalid Amakran Khalid Amakran - Jong - Caitlin Khalid Amakran

Downies

„Ik dacht altijd dat Nederland wel redelijk ontwikkeld was qua gelijkheid en zo. Het verbaast me dat dat niet altijd zo is. Ik heb een nichtje met het Downsyndroom. Voor een betoog dat ik ga houden bij Nederlands zei ik in de klas dat alle downies een reguliere baan mogen krijgen. Dat was mijn stelling. Dan krijg je reacties als: ‘Dat kost toch veel te veel geld’, ‘Ze horen er toch niet bij’. Mij motiveert dat om mensen te gaan overtuigen van hun ongelijk. Mijn fotografie kan daarin misschien ook een meerwaarde hebben. Ik heb bijvoorbeeld mijn nichtje gefotografeerd en ik zou ook jonge vluchtelingen willen fotograferen.”

Warnsveldse Boys

„Ik vind veel dingen leuk, het is moeilijk daar keuzes in te maken. Elke zondagochtend doe ik bootcamp met mensen in de straat. Ik voetbal bij Warnsveldse Boys in een meidenteam. Ik doe ook radio; met een vriendin wil ik een programma gaan maken dat oud en jong samenbrengt. Ik heb het idee dat mensen elkaar door verschil in leeftijd, identiteit of herkomst soms niet begrijpen, of niet met elkaar communiceren. In april ga ik drie weken in mijn eentje naar familie in Canada. Twee jaar geleden zijn we er ook geweest, ik vond het geweldig. Het weidse, de natuur. Ik hou van ruimte, van rust ook. Het lijkt me niet fijn om in een stad te wonen.”