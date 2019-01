Homoseksueel parlementslid Brazilië stapt op om doodsbedreigingen

De Braziliaanse politicus Jean Wyllys stapt op als Congreslid na het toegenomen aantal doodsbedreigingen vanwege zijn homoseksualiteit. Donderdag zei hij tegen de krant Folha de Sao Paulo Brazilië zelfs te verlaten en in de academische wereld te gaan werken.

Wyllys werd afgelopen oktober voor zijn derde termijn herkozen. Hij was het eerste parlementslid dat openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam. Al langere tijd kreeg Wyllys bedreigingen. De afgelopen tijd zou dit zijn toegenomen, vooral na de moord op een gemeenteraadslid in Rio de Janeiro, Marielle Franco, met wie Wyllys goede vrienden was.

David Miranda, een andere openlijk homoseksuele politicus, gaat Wyllys vervangen. Hij is momenteel gemeenteraadslid in Rio de Janeiro en lid van dezelfde partij als Wyllys, de linkse Partido Socialismo e Liberdade.

Toenemend geweld

Wyllys is een kritisch oppositielid van Jair Bolsonaro, die afgelopen oktober tot president werd verkozen. Volgens hem is sinds de verkiezing het geweld tegen de LHBTI-gemeenschap toegenomen.

Bolonaro heeft zich als Congreslid altijd al geprofileerd met zeer controversiële uitlatingen over onder meer homoseksuelen, vrouwen, immigranten, en de oorspronkelijke en zwarte gemeenschap in Brazilië. In 2011 zei hij dat hij “liever een dode zoon dan een homoseksuele zoon” zou hebben.

Volgens een woordvoerder van Wyllys kan hij vanwege veiligheidsredenen geen interviews geven en wordt zijn verblijfplaats niet bekend gemaakt. Volgens Reuters zou hij op het moment door Europa reizen.

Lees ook: Al dertig jaar predikt Bolsonaro voor geweld