Hoe kan Huawei ons vertrouwen winnen?

‘Onze apparaten hebben geen achterdeurtjes of chips waarmee de Chinese overheid kan meegluren’.

Dat zal, min of meer, de boodschap zijn die de Europese en Nederlandse directeuren van telecomgigant Huawei overbrengen als ze deze vrijdag staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat, CDA) ontmoeten. Het kabinet onderzoekt of providers Chinese leveranciers mogen inzetten, nu Amerika bondgenoten aanspoort om netwerken ‘made in China’ te mijden, wegens spionage.

Bedrijfsspionage vanuit China is een serieuze bedreiging, merkten ze bijvoorbeeld al bij ASML dat het slachtoffer werd van een hackaanval. Maar Huawei werd nog niet betrapt op spionage.

1 Waarom laait de hetze tegen Huawei uitgerekend nu op?

Huawei-oprichter Ren Zhengfei verwoordde het als volgt: „We zijn een klein sesamzaadje, klem geraakt in een conflict tussen twee grootmachten.”

Voor Amerikanen is het snel groeiende Huawei de verpersoonlijking van de Chinese expansiedrift. De invoering van het 5G-netwerk, van belang voor de chip- en telecomindustrie, is mede inzet van het handelsconflict tussen de VS en China. Nu kiezen de providers wereldwijd hun leveranciers. Amerika voert de druk op en liet financieel directeur Meng Wanzhou, dochter van Zhengfei, arresteren in Canada. Een verkoopdirecteur van Huawei in Polen werd van spionage beschuldigd (niet via telecomapparatuur) en is meteen ontslagen door Huawei. China liet op zijn beurt Canadezen arresteren.

2 In welke landen staat Huawei onder druk?

Chinese netwerkapparatuur is in de VS al jaren verboden. Telefoons mogen alleen online verkocht worden. Behalve in de VS worden Huawei en ZTE (ook uit China) geweerd in Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. Nu overwegen Canada, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië of ze de Amerikaanse lobby volgen. Dat geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk. De Britse provider BT haalt Huawei-apparatuur uit zijn 3G- en 4G-netwerken. Die beslissing werd al in 2016 genomen, toen BT provider EE overnam en besloot het netwerk te vereenvoudigen. Ongelukkige timing, zeggen ze bij Huawei. Het bedrijf meldt dat er tot nu toe dertig 5G-contracten zijn getekend, waarvan 18 in Europa.

3 Wat zijn de motieven van de VS?

De angst voor spionage is maar een deel van het verhaal. De nieuwe mobiele netwerken (5G) vormen straks de ruggengraat van toekomstige vernieuwingen in industrie en transport. Amerikanen zijn bang dat er ooit iemand in China op de ‘stop’-knop drukt en het economisch leven in de VS stilstaat. Dat is wat anders dan even niet kunnen facebooken.

Huawei besteedt veel geld aan onderzoek en besluit daarom ook mee met de standaardisering van 5G. De Amerikanen willen die Chinese invloed niet, omgekeerd wil China graag onafhankelijk zijn van de VS, met een eigen chipindustrie en een eigen telecomindustrie.

Huawei groeide uit van een volger (die grif kopieerde van het Amerikaanse Cisco) tot een trendsetter: de grootste netwerkleverancier ter wereld, de tweede smartphoneproducent na Samsung. Verwachte omzet in 2019: 110 miljard euro.

4 Hoe is Huawei verbonden met het leger en de communistische partij?

Huawei-oprichter Ren Zhengfei zat in het leger voordat hij zijn eigen bedrijf begon. In een zeldzaam interview benadrukte hij dat er geen koppeling met de Chinese overheid is. „Ik steun de communistische partij maar ik zal nooit iets doen om andere landen te beschadigen.” Ren Zhengfei zegt niet mee te willen werken aan eventuele verzoeken van de Chinese overheid om data van klanten te overhandigen of achterdeurtjes in te bouwen. „Onze technologie is vrij van ideologie. We denken in het belang van onze klanten.”

Maar spionage valt niet uit te sluiten. Vrijwel alle elektronica bevat chips die in China zijn gefabriceerd, ontworpen of geassembleerd. Zelfs al is de productieketen van een apparaat veilig, dan valt moeilijk te controleren of er niet naderhand alsnog achterdeurtjes worden ingebouwd.

Dat gebeurde bijvoorbeeld ook met apparatuur van Cisco. Volgens klokkenluider Edward Snowden plaatste de Amerikaanse geheime dienst NSA afluisterapparatuur in servers en routers die voor internationale klanten bestemd waren. Een ander voorbeeld: servers van Supermicro zouden in China voorzien zijn van spionagechip ter grootte van een rijstkorrel, schreef Bloomberg, maar kon die minuscule chip niet tonen.

5 Is een Nederlands verbod op Huawei of ZTE realistisch?

Niet zonder bewijs van spionage. KPN maakt (onder meer) gebruik van Huawei in het netwerk en gebruikt ZTE voor modems die in de meterkast staan. T-Mobile Nederland, dochter van Deutsche Telekom, leunt volledig op Huawei-apparatuur. Het uitsluiten van een goedkope aanbieder kan tot prijsverhogingen leiden. Aan de andere kant: wellicht is Chinese apparatuur een belemmering voor providers om in de toekomst lucratieve overheidscontracten binnen te halen.

6 Wat kan Huawei doen om vertrouwen te winnen?

Huawei wil transparanter worden. Bijvoorbeeld door inzage te geven in de gebruikte softwarecode. In het Verenigd Koninkrijk werken Huawei’s techneuten sinds 2014 met de Britse veiligheidsdienst samen in het Huawei Cyber Security Evaluation Centre (HCSEC). Het centrum ontdekte dat Huawei beveiligingssoftware gebruikte die te snel verouderde. Die kwetsbaarheid is nog niet opgelost, maar het toont dat Huawei bereid is kritisch naar zijn eigen producten te (laten) kijken. Huawei begon ook zo’n samenwerking met de Duitse cyberveiligheidsdienst en opent een Transparency Center in Brussel. Zo hoopt Huawei de Europese markt, cruciaal voor de Chinese fabrikant, te overtuigen van zijn goede bedoelingen.