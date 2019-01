‘Facebook gaat WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger integreren’

Facebook-topman Mark Zuckerberg is van plan om de privéberichtfuncties van WhatsApp, Instagram en Facebook samen te voegen. Het moet hiermee mogelijk worden om via bijvoorbeeld Facebook Messenger direct een bericht te sturen naar een WhatsApp-contact. Dat bevestigen vier personen die betrokken zijn bij het integratieproject, meldt The New York Times vrijdag.

Gebruikers hoeven niet over accounts bij alle drie de apps te beschikken. Iemand zonder een Instagram-profiel kan dus met zijn of haar WhatsApp- of Facebook-account alsnog iemand via Instagram een privébericht sturen. De drie apps zijn allen eigendom van Facebook. Het project verkeert volgens de betrokkenen nog in de beginfase en moet eind 2019 of begin 2020 zijn voltooid.

Encryptie

Om het project van de grond te krijgen zijn duizenden medewerkers van Facebook nodig. De drie platformen blijven wel los van elkaar bestaan, maar de apps moeten grondig op nieuw geprogrammeerd worden om de digitale infrastructuur van de berichtenservices op elkaar aan te kunnen sluiten. Zuckerberg heeft de drie diensten bevolen end-to-end-encryptie te gebruiken, een digitale versleuteling die ervoor moet zorgen dat enkel de mensen die privéberichten sturen deze kunnen lezen.

Lees ook: Wat zullen we eens doen met het Facebookbeest?

Met de stap hoopt Zuckerberg dat de miljarden gebruikers van de drie apps veel tijd blijven spenderen op de sociale media. Ook moet de samenvoeging rivaliserende diensten van Apple en Google de pas afsnijden. Tot slot kan de integratie leiden tot meer inkomsten uit advertenties en kunnen nieuwe betaaldiensten direct over drie platformen tegelijk worden geïntroduceerd.

Kritiek

Facebook ligt de afgelopen twee jaar steeds vaker onder vuur. Het sociale platform zou niet hard genoeg hebben opgetreden tegen stelselmatige verkiezingsbeïnvloeding via Facebook. Hierdoor kon met ‘fake news’ en andere manipulatieve methoden invloed worden uitgeoefend bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, het Brexit-referendum en andere stembusgangen. Ook is er kritiek op het delen van persoonlijke gegevens van Facebook-gebruikers met derden.

Instagram heeft 1 miljard gebruikers die minstens een keer per maand actief zijn, bij WhatsApp gaat dat om 1,5 miljard mensen. Desondanks komt het leeuwendeel van de inkomsten nog binnen via Facebook (goed voor 2,3 miljard gebruikers) en is Zuckerberg er nog niet in geslaagd veel winstgevende features toe te voegen aan Instagram en WhatsApp. De topman had juist gezegd dat hij de sociale media die hij in beheer heeft gescheiden zou houden.