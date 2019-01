Djokovic eenvoudig naar finale Australian Open

Novak Djokovic heeft vrijdag met overmacht de finale van de Australian Open bereikt. In Melbourne versloeg hij de als 28ste geplaatste, maar kansloze, Fransman Lucas Pouille met 6-0, 6-2 en 6-2. Door die uitslag staat de Australian Open zondag een droomfinale te wachten in het mannentoernooi.

De huidige nummer één van de ATP-ranglijst stond voor de vierendertigste keer in de halve finale van een Grand Slam-toernooi. Voor zijn jonge tegenstander was het zijn eerste halve eindstrijd. Pouille (24) kwam nog nooit zo ver in een groot toernooi, en had bij zijn vijf eerdere deelnames aan de Australian Open nog geen wedstrijd gewonnen. De halve finale van vrijdag was binnen anderhalf uur beslist. Djokovic kon zijn tweede, beslissende, matchpoint verzilveren toen Pouille in het net sloeg.

Djokovic (31) speelt de finale zondag tegen Rafael Nadal. De Spanjaard rekende donderdag al bijna even eenvoudig af met de Griekse verrassing van het toernooi: Stefanos Tsitsipas. De pas 20-jarige Griek had in de kwartfinale titelverdediger Roger Federer uitgeschakeld, maar was niet opgewassen tegen nummer twee van de wereld: 6-2, 6-4 en 6-0.

Andere finales

Petra Kvitova en Naomi Osaka spelen zaterdag de vrouwenfinale in de Rod Laver Arena. Kvitova versloeg in de halve finale in Melbourne de Amerikaanse Danielle Collins. Osaka won van Karolina Pliskova, die net als Kvitova uit Tsjechië komt. Kvitova heeft in 2014 Wimbledon gewonnen, maar stond daarna nooit meer in de finale van een groot toernooi. Osaka won in september vorig jaar haar eerste Grand Slam, de US Open.

Eerder op vrijdag won het duo Sam Stosur en Zhang Suai de titel in het dubbeltoernooi voor vrouwelijke duo’s. Zij versloegen verrassend het als tweede geplaatste koppel Timeo Babos en Kristina Mladenovic.