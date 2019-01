Defensie trekt 25 miljoen uit voor achterstallig onderhoud kazernes

Defensie trekt 25 miljoen euro extra uit voor achterstallig onderhoud bij de kazernes. Alle locaties in Nederland, het Caribisch gebied en in het Duitse Münster worden tot eind maart geïnspecteerd. Dat maakt het ministerie van Defensie vrijdag bekend.

Het gaat nadrukkelijk om een extra inhaalslag op de brandveiligheid en hygiëne van de kazernes. “Van die 25 miljoen gaan we geen nieuwe panden bouwen. Het gaat om klein maar acuut werk zoals de reparatie van leidingen en het herstellen van vloeren”, aldus Thomas van den Berg, woordvoerder namens het ministerie van Defensie.

Aanleiding voor de extra maatregel is de slechte staat van barakken op de basis in Huis ter Heide. In oktober moesten 150 militairen ondergebracht worden in nabijgelegen hotels, omdat alle elf legeringsgebouwen onbewoonbaar bleken.

In oktober bleek dat de brandveiligheid van de barakken op het terrein Walaardt Sacré in Huis ter Heide niet op orde was. Ook was sprake van onhygiënische omstandigheden. Zeven barakken waren er zo slecht aan toe dat ze niet meer konden worden gerenoveerd en moeten worden gesloopt.

“Er is twintig jaar lang roofbouw gepleegd op alle aspecten van Defensie”, aldus Van den Berg van Defensie. “We hebben vaak moeten besluiten dat we ergens geen onderhoud aan zouden plegen. Dat kun je één of twee keer doen, maar dat heeft echt zijn tol geëist. De panden zijn er slecht aan toe.”

Renovaties

Door de bezuinigingen was er tot 2017 nog sprake van het afstoten van een aantal gebouwen en terreinen, om kosten te besparen. Het kabinet maakte in 2017 bekend dat de uitgaven voor Defensie tot 2021 tot ruim 1,5 miljard euro extra per jaar zouden stijgen. Door het extra geld zouden veel gebouwen toch aangehouden en gerenoveerd kunnen worden.

“Behalve legering is er ook lang heel minimaal geïnvesteerd in materieel en voorraden. Dat moeten we nu allemaal gaan inlopen”, aldus Van den Berg. Defensie is onder meer bezig met het herstellen van de voorraden van munitie en reserveonderdelen.