De laatste dag van Davos: volg het blog

Het wordt tijd voor wereldwijde regulering van de e-commerce. Dat bepaalden leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vrijdagochtend. Vertegenwoordigers van 75 landen kwamen samen voor een extra vergadering tijdens Davos.

Veel consumenten maken gebruiken van elektronische handel - handig, want je kunt altijd spullen bestellen en digitaal betalen. Maar om ervoor te zorgen dat de nationale wetgeving voor handelsplatformen, webwinkels en betaalmethoden overeenkomt, willen de WTO-leden gezamenlijke regels opstellen. Zo moet spam worden beperkt en willen landen ook kijken naar de geldigheid van elektronische handelscontracten.

De landen, waaronder de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Unie en Japan, hebben afgesproken om een agenda uit te werken die richting moet geven aan onderhandelingen over de nieuwe regels voor de digitale economie en handel. Later dit jaar moet in WTO-verband opnieuw daarover worden vergaderd.

Volgens directeur-generaal van de WTO moeten de nieuwe regels de handelsorganisatie ook in staat stellen beter te functioneren in de nieuwe economie en de geglobaliseerde wereld:

With these negotiations members are addressing the challenges and opportunities of the digital economy and the fourth industrial revolution. This is a big step in modernising the work of the @WTO

— Roberto Azevêdo (@WTODGAZEVEDO) January 25, 2019