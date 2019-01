Computerketen MyCom vraagt faillissement aan

Het moederbedrijf van MyCom heeft faillissement aangevraagd voor de computerwinkel. Dat meldt het bedrijf vrijdag in een persbericht. Alle winkels zijn per direct gesloten.

De surseance werd woensdag al aangevraagd. Hoewel niet een onmiddellijke aanleiding voor het faillissement werd aangewezen, noemde algemeen directeur Marco Heestermans het huidige “prehistorische” businessmodel wel “duidelijk achterhaald”. Volgens hem moet de computersector al met minimale marges werken en komt daar voor MyCom nog eens bij dat mensen steeds minder naar fysieke winkels gaan voor computers en onderdelen daarvoor. Heestermans:

“In 2018 hebben wij, met hulp en extra investeringen van onze Zweedse investeerders, getracht het huidige businessmodel te veranderen. [...] Hoewel iedereen er keihard aan getrokken heeft, is het helaas niet gelukt.”

Zeventig mensen op straat

MyCom had zeventig mensen in dienst in veertien filialen. De helft van de fysieke winkels werd eerder deze maand gesloten in een poging het bedrijf te redden, maar dat bleek dus niet voldoende. Het is niet meer mogelijk om gekochte producten retour te brengen of voor reparatie aan te bieden. MyCom had nog vestigingen in Apeldoorn, Nijmegen, Amsterdam, Breda, Haarlem, Utrecht en Roermond.

Het bedrijf vroeg in 2015 eerder faillissement aan, maar wist een doorstart te maken na een overname door Relevant Holdings. Dat bedrijf, dat ook eigenaar is van The Phone House, ging toen verder met 22 van de 41 filialen.

Moederbedrijf Kijk Up acquireerde het bedrijf begin vorig jaar. Kijk Up, dat eerder eigenaar was van het vorig jaar ter ziele gegane Kijkshop, kijkt nog of MyCom als merknaam kan worden gebruikt voor een ander businessmodel dat wel toekomstperspectief heeft.