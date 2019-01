Code oranje in oosten en noorden vanwege ‘verraderlijke gladheid’

Het KNMI heeft vrijdagmiddag in het oosten en noorden van het land code oranje afgekondigd. Het weerinstituut waarschuwt voor “verraderlijke gladheid” vanwege ijzel en sneeuw.

De waarschuwing geldt voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. De KNMI verwacht dat in de loop van de avond de temperaturen weer oplopen. De sneeuw gaat dan over in regen en de gladheid verdwijnt.

Volgens Rijkswaterstaat zorgde de gladheid op de wegen voor “veel ongelukken in korte tijd”. De organisatie telde tientallen ongelukken waarbij auto’s van de weg waren geraakt. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten extra alert te zijn en de rijstijl aan te passen.

De KNMI kondigt code oranje af als er grote kans is op “gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast”.