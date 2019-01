Arrestatie Stone vormt nieuwe mijlpaal in grotendeels schimmige loopbaan

Roger Stone, decennialang politiek adviseur van Republikeinse presidenten en presidentskandidaten, is vrijdagochtend door een dozijn FBI-agenten van zijn bed gelicht in zijn huis in Florida.

Speciaal aanklager Robert Mueller heeft in het kader van zijn onderzoek naar betrekkingen tussen de campagne van Donald Trump en de Russische regering zeven aanklachten opgesteld tegen Stone (66). Die hebben betrekking op verklaringen die hij en relaties van hem hebben afgelegd tegenover een parlementaire onderzoekscommissie. Stone zou zelf valse verklaringen hebben afgelegd en getuigen hebben geprobeerd daartoe aan te zetten. Later op de dag werd hij op borgtocht vrijgelaten. Hij weersprak op de radio de aanklacht.

Centraal daarin staan de contacten tussen Stone en WikiLeaks, de door Julian Assange geleide organisatie die regelmatig vertrouwelijke informatie online publiceert. Tussen juli en november 2016, midden in de verkiezingsstrijd voor het Amerikaanse presidentschap, publiceerde WikiLeaks door Russische hackers gestolen e-mails van de campagne van de Democratische kandidaat Hillary Clinton. De onthullingen leidden destijds tot FBI-onderzoeken naar Clinton, die als minister van Buitenlandse Zaken vanaf een privéserver werkgerelateerde e-mails bleek te hebben verstuurd en ontvangen. Voor haar rivaal Trump werd dit een bruikbaar campagne-onderdeel, op verkiezingsbijeenkomsten samengevat in een gescandeerd ‘Lock her up!’.

Stone, die tot augustus 2015 formeel in dienst was van Trumps campagneteam en tot en met de verkiezingen van november 2016 regelmatig daarmee in contact zou blijven, bleef via een tussenpersoon steeds geïnformeerd over naderende publicaties door WikiLeaks. Stone hield op zijn beurt verschillende medewerkers van de Trump-campagne op de hoogte. Hij deed dit op verzoek van een campagnemedewerker, die na de eerste onthullingen via WikiLeaks, aldus de aanklacht „de opdracht had gekregen contact op te nemen met Stone over komende onthullingen en over welke voor Clinton schadelijke informatie WikiLeaks nog meer bezat”.

De woordvoerder van het Witte Huis verklaarde vrijdag dat de arrestatie van Stone „niets met de president en niets met het Witte Huis te maken heeft”. Trump zelf trok zich op Twitter het lot van zijn jarenlange vertrouweling aan. „Drugsdealers en mensensmokkelaars worden beter behandeld. En wie tipte CNN?” De tv-zender maakte opnamen van de arrestatie van Rogert Stone.

Schimmige loopbaan

Als het gaat om de kern van Muellers onderzoek – die de opdracht kreeg naspeuring te doen naar „enig verband en/of afstemming tussen de Russische regering en individuen die betrokken waren bij de campagne van president Donald Trump” – lijkt de aanklacht tegen Stone geen aanwijzingen te geven. In de e-mails van Stone met zijn contacten over de onthullingen komen steeds formuleringen voor als „naar verluidt”, „men zegt”, „ik verwacht” en „het lijkt erop” .

Niets in het 24 kantjes lange document suggereert dat Stone zelf direct contact had met Russen. Voor zover van afstemming sprake is, is het dat hij informatie over komende onthullingen van WikiLeaks voortijdig aan de Trump-campagne doorspeelde. Als hij hoort dat een nieuwe onthulling wel eens zou kunnen ingaan op de gezondheidstoestand van Clinton, adviseert zijn tussenpersoon Stone: „Het kan geen kwaad om alvast te suggereren dat HRC [Hillary Rodham Clinton] oud, slecht geheugen, beroerte heeft gehad.”

De arrestatie van Stone is een nieuwe mijlpaal in een kleurrijke, meestal schimmige loopbaan. Als jonge medewerker van president Nixon deed hij voluit mee aan het saboteren van diens politieke tegenstanders. Op zijn rug heeft hij het gezicht van Nixon getatoeëerd staan. Stone werkte later als adviseur voor president Reagan en de kandidaten Jack Kemp en Bob Dole.

Lees ook het interview van NRC met Roger Stone uit 2017: ‘Ik bel Trump niet, Trump belt mij’

Met Paul Manafort, die in 2016 campagneleider van Trump zou worden, richtte Stone in de jaren 80 een politiek adviesbureau op. Ze werden ‘martelaarslobbyisten’ genoemd nadat ze dictators als Mobutu (Congo) en Marcos (Filippijnen) van advies hadden gediend. Manafort zit op dit moment in de gevangenis na onderzoek door Mueller.

Stone is gedurende zijn hele carrière beschuldigd van strafbare en laakbare praktijken. Zo werd in 2007 van zijn telefoon en met zijn stem een boodschap ingesproken op het antwoordapparaat van een 83-jarige man, de vader van een politieke tegenstander van Stones toenmalige cliënt. Stone ontkende – wat gezien de reeks pertinente, maar achteraf ontzenuwde ontkenningen in het kader van dit WikiLeaks-onderzoek, niet veel zegt. Mueller citeert een tekstbericht van Stone aan een mogelijke getuige: „Tegenwerken, beroep je op je zwijgrecht, alles om het plan te redden – Richard Nixon”, zoals Nixon ooit medewerkers en verdachten in het Watergate-schandaal instrueerde.

In augustus 2016, voor de overwinning van Trump op Clinton, belde NRC-columnist Tom-Jan Meeus met Stone. Nadat hij had verklaard dat hij „de gevaarlijkste man in de Amerikaanse politiek” was, zei Stone: „Zonder verdeeldheid en negativiteit zul je verkiezingen nooit winnen.”