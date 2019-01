De gemeente Amsterdam gaat islamitische instellingen extra beveiligen omdat de kans op een aanslag “reëel wordt geacht”. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema vrijdag in een brief aan de gemeenteraad over de aanpak van radicalisering. Het is niet bekend om welke instellingen het gaat.

Halsema schrijft “een aantal noodzakelijke, aanvullende veiligheidsmaatregelen” te nemen, net als eerder bij joodse instellingen is gedaan. Het is niet bekend om wat voor veiligheidsmaatregelen het gaat. In 2014 plaatste Amsterdam vijftien bewakingsposten van waaruit de politie 31 joodse instellingen kon bewaken. Deze bewakingsposten werden in juli 2017 vervangen door camera’s.

In januari vorig jaar werd bij een moskee in Amsterdam-Noord een onthoofde pop neergelegd met een briefje waarop onder meer stond: “De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen.” Het aantal incidenten tegen moskeeën is sinds 2011 voortdurend gegroeid, bleek in 2017 uit de Monitor Moslim Discriminatie van de Universiteit van Amsterdam.

Maatregelen

Omdat de kans op een aanslag reëel is, neemt de gemeente meer maatregelen, zo laat de burgemeester weten. Zo worden er op de Nieuwendijk, Kalverstraat en Heiligeweg aanpassingen gedaan om een aanslag met een voertuig te voorkomen. Ook gaat de gemeente het team Radicalisering uitbreiden. Halsema schrijft dat hiervoor vanaf 2020 jaarlijks 1,8 miljoen euro extra budget nodig is.

De grootste terroristische dreiging is nog altijd jihadistisch van aard, schrijft Halsema. De veiligheidsdiensten zien sinds enige tijd ook een “grotere dreiging vanuit rechts-extremistische kringen”. Ook wijst de burgemeester op “groeiende spanningen tussen extreemrechtse en extreemlinkse groeperingen” die kunnen ontaarden in geweld.

In de brief verwijst de burgemeester ook naar de terroristische aanslag afgelopen zomer. Een 19-jarige Afghaan met een Duits verblijfsvergunning stak toen op het centraal station in op twee Amerikanen. “De reactie van de Amsterdamse bevolking kenmerkte zich door rust en toont de veerkracht van de stad. Er zijn geen signalen bekend dat de aanslag heeft geleid tot een toename van onveiligheidsgevoelens.”