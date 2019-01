AfD geweerd bij Holocaustherdenking Buchenwald

Leden van de Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD) waren niet welkom bij een Holocaustherdenking in oud-concentratiekamp Buchenwald op vrijdag. Dat meldt persbureau Reuters. De voorzitter van de Buchenwaldstichting zegt dat de partij pas weer mag deelnemen aan de bijeenkomsten wanneer “het overtuigend afstand heeft genomen van de antidemocratische en antimensenrechtenstandpunten [...] binnen de partij”.

Eén van de leiders van de anti-immigratiepartij AfD, Joerg Meuthen, beticht de herdenkingsorganisatie in een reactie aan persbureau dpa van het spelen van een politiek spelletje. “Het is zeer schokkend om zo’n belangrijk proces als het noodzakelijke herdenken van de barbaarse wreedheden van de Holocaust te gebruiken voor de hedendaagse politieke strijd.”

‘Monument van schande’

Björn Höcke, de leider van AfD in de deelstaat Thüringen, noemde in 2017 het Holocaustgedenkteken in Berlijn een “monument van schande”. Volgens hem zou er in Duitsland minder herdacht moeten worden. De Buchenwaldstichting hekelde dit “historische revisionisme” binnen de AfD.

In Buchenwald zijn vrijdag de 56.000 mensen herdacht die daar tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Buchenwald was het grootste concentratiekamp op Duits grondgebied.

‘Misdrijven bagatelliseren’

Volksvertegenwoordigers van de AfD zijn woensdag weggelopen tijdens een eerbetoon aan de slachtoffers van de Holocaust in het Beierse parlement. Ze deden dit uit protest tegen de opmerkingen van een prominente vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap, die gezegd had dat zij de misdrijven van de nazi’s bagatelliseren.

Prominente partijleden van AfD zijn vaker in verband gebracht met antisemitisme. Hierdoor had Buchenwald eerder al individuele leden van de partij uitgesloten van de herdenkingen. Nu weert het dus alle leden van de partij.