Zoektocht naar vermiste voetballer Emiliano Sala gestaakt

De zoektocht naar de vermiste voetballer Emiliano Sala is donderdag gestaakt, meldt de politie van Guernsey. De Argentijnse voetballer verdween maandagavond toen hij met een privévliegtuig onderweg was van het Franse Nantes naar het Britse Cardiff. De Franse en Britse autoriteiten hebben de afgelopen dagen gezamenlijk gezocht naar het vliegtuig, maar hebben “geen enkel spoor van het toestel, de piloot of de passagier” gevonden.

De politie van Guernsey, een van de Kanaaleilanden, zegt donderdagmiddag dat er zo’n 1,700 vierkante mijl (4.400 vierkante kilometer) zee is afgezocht. Ook zijn mobiel verkeer en satellietbeelden onderzocht. Bij de zoektocht waren drie vliegtuigen, vijf helikopters en twee reddingsboten betrokken. Omdat de “kans op overleving op dit punt extreem klein is”, is de zoektocht donderdag gestaakt.

Piloot

In het vliegtuig zaten alleen Sala en een piloot, de zestigjarige David Ibbotson. Kort voor de verdwijning stuurde Sala nog een audiobericht naar een aantal vrienden, waarin hij zegt dat het toestel “uit elkaar lijkt te vallen”. “Wat ben ik bang”, sluit de voetballer het bericht af.

Sala was maandag onderweg naar zijn nieuwe voetbalclub Cardiff City, waar hij een dag later zou beginnen met trainen. De Argentijn speelde hiervoor voor het Franse FC Nantes. In Nantes kwamen eerder deze week honderden fans samen om het leed te verwerken. Ook bij het stadion in Cardiff zijn bloemen en kaarsen neergelegd.