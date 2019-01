Ziekenhuis Bronovo dicht door tekort aan personeel

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) sluit de locatie Bronovo wegens aanhoudende personeelskorten. Het personeel is donderdagochtend op de hoogte gebracht van de sluiting, die al maanden werd voorbereid. Binnen drie tot vijf jaar worden alle afdelingen in Bronovo gesloten.

Personeel en patiënten kunnen voortaan terecht op de twee locaties die openblijven: Antoniushove (geplande en oncologische zorg) en Westeinde (acute en hoogcomplexe ingrepen). Gedwongen ontslagen zijn volgens het bestuur niet nodig.

Uit gesprekken met de Raad van Bestuur en medisch specialisten blijkt dat operaties regelmatig niet kunnen doorgaan omdat er te weinig gespecialiseerde verpleegkundigen zijn. Dat is een probleem waar veel ziekenhuizen mee kampen, maar het HMC is het eerste ziekenhuis dat om die reden één locatie moet sluiten.

Het HMC heeft momenteel 65 vacatures – ongeveer de helft voor zogeheten ‘acute functies’ zoals verzorgenden, verpleegkundigen of artsen. Als een cruciaal personeelslid uitvalt, moet een (planbare) operatie worden uitgesteld.

Bastiaan Sorgdrager, cardioloog en voorzitter van de medische staf: „Patiënten krijgen te maken met operaties die zijn gepland, maar daarna uitgesteld, omdat er te weinig personeel is. Dat is heel vervelend. Wij hebben het geluk dat we drie locaties hebben en dus kunnen ingrijpen. Door de zorg over twee ziekenhuizen te verdelen kunnen we ons personeel efficiënter inzetten en hoeven mensen minder lang te wachten.”

Personeelstekorten zijn een groot probleem in de zorg. Het ministerie van Volksgezondheid becijferde recent dat over enkele jaren een tekort van ruim 100.000 medewerkers dreigt. De werkdruk wordt als hoog ervaren, met avond- en nachtdiensten en steeds meer administratie-verplichtingen. Het salaris is niet hoog. Na 2008 zijn bovendien te weinig verpleegkundigen opgeleid.

De sluiting van Bronovo heeft ook te maken met andere maatschappelijke veranderingen. Zo liggen mensen steeds minder lang in het ziekenhuis, waardoor sommige ruimtes overbodig zijn. De afgelopen twee jaar daalde het aantal opnames in het HMC met 8 procent. Het aantal ‘complexe’ patiënten steeg wel weer met 10 procent.

Daarnaast is vorig jaar door het ministerie van Volksgezondheid, zorgverzekeraars en belangenverenigingen afgesproken dat ziekenhuizen op termijn minder geld mogen uitgeven. Medisch specialistische zorg kost nu ongeveer 23 miljard euro – eenderde van de zorgbegroting, terwijl er steeds meer dure medicijnen en operatie-technieken komen. Dat is op termijn onhoudbaar voor de financiën.

Bestuursvoorzitter Paul Doop: „Als we nu niets doen, dan krijgen we afdelingen die leeg staan, terwijl we tegelijkertijd niet kunnen investeren in nieuwe technologie en ICT. Daarom zijn we een van de eerste ziekenhuizen waarbij je ziet dat de zorg anders georganiseerd gaat worden.”

in december lekte via het Algemeen Dagblad en regionale media een rapport uit waarin werd gerept van eventuele sluiting van Bronovo. Dat leidde tot onrust onder patiënten. Die hadden de recente faillissementen van het Slotervaartziekenhuis op hun netvlies. Daar moesten patiënten van de ene op de andere dag naar een ander ziekenhuis verhuizen, met soms gevaarlijke situaties tot gevolg.

