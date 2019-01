Zangeres Anna Calvi is de indie-versie van Shirley Bassey

Pop Anna Calvi. Gehoord: 23/1 Melkweg, Amsterdam. ●●●●●

De Britse zangeres Anna Calvi heeft alles mee: ze zingt daverend, ze schrijft persoonlijke liedjes en ze is een virtuoze gitarist. Op het podium is Calvi zowel beheerst als uitbundig, aldus haar reputatie. Woensdagavond in de niet al te volle Max-zaal kreeg het publiek vooral haar gereserveerde kant te zien.

Calvi’s uitgewerkte muziek, zoals te horen op het fantastische, pas verschenen derde album Hunter, heeft overeenkomsten met die van Nick Cave. Ook Calvi maakt trage nummers die grillig naar een climax toewerken, gedragen door dwarse instrumentaties. Er zijn pinnige violen of jammerende gitaarsolo’s of een zware, strenge baspartij, zoals in ‘Indies Or Paradise’. In Amsterdam speelde Calvi met twee begeleiders: een drummer en een vrouwelijke muzikant die alle andere partijen elektronisch voortbracht. Tussen de drie was weinig interactie. Calvi stond midden op het brede podium, in een rode blouse, belicht door rood licht. Vocaal liet ze hier niet haar ruige kant horen, maar wel haar indrukwekkende bereik. Zowel bij de lage klanken als bij de heel hoge tonen, golft en zwenkt haar stem vol en zuiver. Calvi zong met zo’n volume dat ze leek op Shirley Bassey, en je elk moment een uitvoering van ‘Goldfinger’ verwachtte. Het is bijzonder dat Anna Calvi haar persoonlijke teksten over gender-ambiguïteit (‘I’ll Be Your Man’, ‘Don’t Beat The Girl Out Of My Boy’) op deze stoere en uitbundige wijze uit.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren. Inschrijven

Haar gitaarsolo’s ondertussen, waren razendsnel en doorleefd. In een idioom dat schakelde van de klank van Jimi Hendrix, naar klaterende flamenco tot een rock-’n-roll-galm, liet ze de noten spetteren.

Dat vuur ontbrak in de voordracht, zelfs in het ijselijke ‘Alpha’. Zo speelde Anna Calvi hier knap en zorgvuldig, maar kreeg haar concert geen vleugels.