Voorstellen om doorbraak shutdown te forceren niet door Senaat

Twee voorstellen die een einde aan de shutdown in de Verenigde Staten hadden kunnen betekenen, zijn donderdag in de Senaat gesneuveld. De voorstellen, een afkomstig van de Democraten en het andere van de Republikeinen, waren bedoeld om een doorbraak te forceren in de gedeeltelijke sluiting van de overheid, die nu ruim vierenhalve week duurt. Hoewel beide partijen van tevoren hadden overlegd over de voorstellen, is geen van de twee aangenomen. Daarmee is een reguliere oplossing via het parlement verder uit zicht geraakt.

President Trump heeft eerder publiekelijk gespeeld met de gedachte om de noodtoestand uit te roepen. Dan zou hij uit de middelen voor het leger de bouw van een grensmuur bij Mexico kunnen financieren, die nu het struikelblok is voor Democraten en Republikeinen in het Congres. De Republikeinen stelden in de Senaat voor 5,7 miljard dollar te reserveren voor de bouw van deze muur.

Het voorstel van de Democraten had vrijwel dezelfde inhoud als het voorstel waar de Senaat in december, de week vóór de shutdown, mee had ingestemd. Ook de Republikeinen, inclusief hun leider senator Mitch McConnell, stemden destijds voor een tijdelijke financiering van de overheid. Daarbij verplichtten de partijen zich te onderhandelen over een akkoord aangaande de grensbewaking. President Trump liet meteen daarop weten dat het voorstel op zijn veto kon rekenen. Sindsdien staan de Republikeinen in elk geval in meerderheid achter de president. De Republikeinse senatoren stemden dit keer dan ook tegen het voorstel.

Zes miljard dollar

De schade van de shutdown, die donderdag zijn 33ste dag inging, zal volgens ratingbureau S&P tegen vrijdag zo’n 6 miljard dollar belopen. Bijna 800.000 federale ambtenaren hebben dan bijna vijf weken geen loon ontvangen. Woensdag kwamen enkele honderden van hen demonstratief verhaal halen in het Senaatsgebouw. Zij eisten een ontmoeting met McConnell. Twaalf demonstranten werden aangehouden.

The Washington Post berichtte woensdag dat stafchef Mick Mulvaney van het Witte Huis aan ministeries en andere diensten heeft gevraagd welke overheidsprogramma’s het meest gevaar zouden lopen indien de shutdown tot maart of april zou voortduren.

President Trump en de Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, hebben de afgelopen dagen publiekelijk gecorrespondeerd over de State of the Union. Deze Troonrede-achtige toespraak van de president tot het parlement en het land zou op 29 januari plaatsvinden. Pelosi liet de president echter weten dat zij de toespraak met het oog op de shutdown wilde uitstellen, dan wel schriftelijk afdoen. Zij haalde daarbij de veiligheidssituatie aan, die door de shutdown niet te garanderen zou zijn – iets wat door de beveiligers werd weersproken.

Woensdag drong Trump nogmaals aan op het laten doorgaan van de State of the Union. Pelosi bleef weigeren. Het Witte Huis, zo berichtten verschillende Amerikaanse media, zint op een alternatieve plechtigheid.