Voormalig premier Schotland Alex Salmond gearresteerd

Voormalig minister-president van Schotland Alex Salmond is om vooralsnog onbekende reden gearresteerd. Dat melden persbureaus Reuters en AP en verschillende Britse media donderdag.

De Schotse politie bevestigt dat er een 64-jarige man is “gearresteerd en aangeklaagd”, maar zegt niet of het om de 64-jarige oud-premier gaat. Verschillende media zouden de gearresteerde man echter herkend hebben. Ook bevestigde een anonieme bron tegen Reuters dat het inderdaad om Salmond gaat. Volgens Sky News moet hij donderdagmiddag al in de rechtbank verschijnen.

Me too

Salmond zegde eind augustus 2018 zijn lidmaatschap op van de Schotse Nationale Partij, die hij twintig jaar leidde, nadat twee vrouwen hem hadden beschuldigd van seksuele intimidatie. Hij ontkende de aantijgingen en klaagde de Schotse regering aan om diens afhandeling van de zaak. De Schotse rechtbank stelde Salmond in het gelijk, maar het politieonderzoek werd desondanks voortgezet.

Alex Salmond was zeven jaar lang premier van Schotland. Hij diende eind september 2014 zijn ontslag in nadat de Schotten tegen afscheiding van het Verenigd Koninkrijk hadden gestemd. Dat was een persoonlijk verlies voor de toenmalige first minister die de ja-campagne had aangevoerd.