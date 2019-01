Turnster Katelyn Ohashi heeft het hoogst haalbare bereikt. Ze is viral gegaan. Daarmee bedoel ik niet dat ze een geslachtsziekte van haar trainer kreeg, maar dat ze viraal op het internet ging. Haar oefening werd meer dan 25 miljoen keer gezien.

Wat ook online staat, is een goed deel van de getuigenissen van de meer dan tweehonderdvijftig jonge turnsters die in de Verenigde Staten door teamarts Nassar konden worden misbruikt. Het meest bekeken van die filmpjes werd 3,9 miljoen keer gezien. De uitspraak van de rechter slechts tachtigduizend keer.

Ook in Nederland haalde Katelyn het hoogst haalbare: ze werd kirrend vanaf een kruk besproken door een tafeldame. „Het plezier dat ze uitstraalt!” jubelde die. Ohashi voerde de oefening inderdaad stralend uit.

Ik dacht aan een turnjuf uit mijn jeugd die in haar vuist sloeg als ze mij de vaakst gehoorde correctie toeriep: Lach! Lach! Lach! Ik dacht aan de balletjuf die hetzelfde blafte: Smile! Smile! Smile! Ik dacht aan mijn oma thuis als ik voor dat alles oefende. Sonrié! Sonrié! Sonrié! Bij het kunstschaatsen, bij het schoonspringen, bij het turnen, vrouwen worden altijd geacht breed te lachen. Dat is niet alleen omdat het er leuk uitziet, maar ook opdat je die lach leert vasthouden als de volwassen vertrouwensfiguur over je heen klimt.

Als het waar zou zijn dat er lol is omdat er breed gelachen wordt, hebben mannen helemaal geen plezier in turnen, noch in kunstschaatsen, noch in schoonspringen of in andere grijnsgerichte sporten. Misschien zou het helpen als mannen net zulke pakjes zouden dragen als vrouwen, als ook zij, wanneer op Schiphol hun koffers kwijt worden gemaakt, voor een noodtenue eerder naar Christine Le Duc zouden moeten dan naar een sportzaak.

Als mannelijke turners in nauwsluitende body’s met glitterapplicaties aan de brug zouden hangen, zouden ze geheid meer plezier uit het turnen halen. Wat lipstick kan ook helpen, maar ze moeten niet te creatief worden want toen turnster Céline van Gerner met kattenstrepen op haar jukbeenderen verscheen om haar oefening op de muziek van Cats te doen, werd dat meteen verboden. De turnbond vindt het oké als minderjarige meisjes opgemaakt als operationele escorts hun oefening uitvoeren, maar niet als ze dat geschminkt als kat doen. Waar dacht Team Van Gerner aan? Een kat is een roofdier! Had dat kind als konijn opgemaakt en er was niets aan de hand geweest. Bunny’s! Prooien! Lach!

Zolang meisjes sporten moeten bedrijven in tenues waarin je zonder ook maar iets uit te trekken een endoscopie kunt ondergaan, wordt hier niet gelachen. Zolang meisjes moeten denken aan hun lach, terwijl jongens hun focus kunnen leggen waar die moet zijn, wordt hier niet gekird. Zolang we thuis onze dochters in tenues helpen waar we onze zoons, in dezelfde situatie en in voor mannen gesneden variant, nog niet dood zouden willen vinden, wordt hier niet gejubeld. Zolang volwassen mannen wegkomen met het misbruiken van meisjes, moeten vrouwen die op krukken zitten niet kirren maar brullen.

En dan nu over naar Zuid-Korea, waar het volgende grootschalige misbruikschandaal ons toelacht.

Carolina Trujillo is schrijfster.