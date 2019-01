Tot 3,5 jaar cel geëist voor ernstig misbruik minderjarig meisje

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag tegen drie verdachten respectievelijk 42 en twee keer 10 maanden cel geëist in een grote misbruikzaak. De mannen hebben zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van een minderjarige. In totaal worden acht verdachten vervolgd. De vijf anderen moeten zich later donderdag en vrijdag voor de rechter verantwoorden, meldt persbureau ANP.

Het meisje werd van 2015 tot 2017 veelvuldig verkracht door haar oom. Hij dwong haar ook tot seks met andere mannen. De oom, Michel M., werd in juni al veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.

De oom van het meisje bood haar aan via online advertenties voor seksafspraken. Bij die afspraken werd zij verkracht, vastgebonden aan een boom en kreeg ze drugs toegediend. Ook moest zij het gefilmde misbruik aan haar oom toesturen. Het misbruik begon toen het meisje 13 jaar oud was. Ze zou zeker 200 keer zijn verkracht.

Een van de mannen die donderdag terecht stond zei dat het meisje zelf ook seks wilde. Hij stelde dat hij niet wist hoe jong het slachtoffer was omdat zij verteld zou hebben dat ze 19 was.

De zaak kwam aan het licht toen het meisje zelf de politie belde. De oom werd in juni veroordeeld voor mensenhandel, ontucht en het maken en bezit van kinderporno. De rechtbank rekende hem aan dat hij misbruik had gemaakt van haar kwetsbare positie. Ze was uit huis geplaatst en had weinig contacten.

Omdat het gaat om een grote misbruikzaak wordt de uitspraak pas op 1 maart verwacht.