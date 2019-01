Tieners aangehouden voor bijna fatale overval op supermarkt Ridderkerk

De politie in Ridderkerk heeft dinsdag twee tieners aangehouden voor betrokkenheid bij de overval op een Coop-supermarkt afgelopen zaterdag, die de winkelmanager ternauwernood overleefde. Het gaat om een jongen van vijftien en een jongen van zestien, die deel zouden uitmaken van een grotere groep jonge criminelen, laat de politie woensdagavond weten.

Een van de twee opgepakte jongens zou de supermarktmanager met een groot vleesmes in de borst hebben gestoken. Dat gebeurde nadat de gemaskerde dader de winkel binnen was gelopen en bij de servicebalie geld uit de kassa had geëist. Er ontstond een worsteling, waarbij een klant in zijn buik werd getrapt. Toen de manager wilde ingrijpen, stak de overvaller hem neer.

Het 40-jarige slachtoffer raakte zwaargewond. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en lag daar enkele dagen in coma. Sinds dinsdag is hij weer bij kennis. Klanten die op het moment van de overval in de supermarkt waren, kregen slachtofferhulp aangeboden.

Woninginbraken en mishandelingen

Naast de verdachten van de overval op de Coop pakte de politie in Ridderkerk dinsdag nog zes andere tieners op. Die jongens, met leeftijden tussen de veertien en zeventien jaar, zouden woninginbraken, straatroven, mishandelingen en bedreigingen op hun geweten hebben. Volgens de politie hoorden de acht arrestanten allemaal bij dezelfde groep.

Voor Detailhandel Nederland was de overval op de supermarkt dinsdag aanleiding om aandacht te vragen voor een stijging in het aantal winkelovervallen. In de laatste drie maanden van vorig jaar vonden er 96 plaats, tegenover 64 in dezelfde periode in 2017. De laatste jaren daalde het aantal overvallen juist vrijwel onafgebroken.