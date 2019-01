‘The Addams Family’ grote winnaar Musical Awards

De Nederlandse versie van de komische griezelmusical The Addams Family is de grote winnaar van de Musical Awards. Verrassend was die overwinning niet, bij voorbaat had de voorstelling al elf nominaties in de wacht gesleept, waarvan er woensdagavond in de RAI in Amsterdam drie werden verzilverd: voor de beste grote musical, de beste regisseur (Paul Eenens) en de beste scriptbewerking (Jon van Eerd).

Nummer twee werd de succesvolle Evita-reprise van dit seizoen, met twee belangrijke prijzen: Brigitte Heitzer als beste actrice (Eva Péron) en René van Kooten als beste acteur (Che). De zes resterende bekroningen werden door de jury verdeeld over zes andere musicals: The Color Purple, Woef Side Story, You’re the top, Charley, All Stars en Het Pauperparadijs. De oeuvreprijs werd dit jaar uitgereikt aan de gerenommeerde kostuumontwerper Yan Tax.

De prijs voor de beste kleine musical van het jaar ging naar de zomerproductie Selma Ann Louis, waarin Plien van Bennekom, Bianca Krijgsman en Arjan Ederveen een parodie op de film Thelma and Louise lieten zien.

Opvallend is dat het door Joop van den Ende opgerichte musicalbedrijf Stage Entertainment, dit jaar geheel buiten de prijzen viel. Negentien jaar geleden was het Van den Ende die het initiatief tot de Musical Awards en het bijbehorende gala nam. Ook was hij meestal de voornaamste financier en tegelijk de winnaar van veel prijzen – een dubbelrol die hem in de loop der jaren menigmaal kwalijk is genomen. Dit seizoen speelde Stage, dat nu wordt gerund door Albert Verlinde, twee shows die al in het voorgaande seizoen in première waren gegaan (The Lion King en Was getekend, Annie M.G. Schmidt) en slechts één nieuwe: een reprise van de Abba-musical Mamma Mia!. Die productie leverde één schamele nominatie op (beste vrouwelijke bijrol), maar was volgens de jury geen prijs waard.

The Addams Family is de eerste eigen productie van het theaterbedrijf TEC, dat tot dusver alleen Engelstalige voorstellingen naar Nederland bracht – zoals Jesus Christ Superstar met filmheld Ted Neeley in de titelrol. Hij komt hier dit voorjaar nog één korte tournee maken en wordt eind dit jaar gevolgd door een nieuwe internationale TEC-enscenering van de Queen-musical We will rock you, waarin de Amerikaanse popzangeres Anastacia haar musicaldebuut gaat maken in de rol van Killer Queen. Om de kaartverkoop alvast op gang te brengen, verscheen Anastacia tijdens het Awards-gala al op het toneel om de publieksprijs voor de beste musical uit te reiken.