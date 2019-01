Staatsloterij wint Gouden Loeki met hondje Frekkel

De Staatsloterij mag zich de winnaar noemen van de Gouden Loeki 2018. Het bedrijf won donderdagavond de prijs voor de beste reclamespot met een commercial over het hondje Frekkel. De commercial werd gelanceerd in aanloop naar de oudejaarstrekking en is gemaakt door reclamebureau TBWA\NEBOKO.

In het spotje kopen de baasjes van het (erg lelijke) hondje een lot voor de Staatsloterij, waarna Frekkel bang is dat zij geen oog meer voor hem zullen hebben als ze eenmaal de jackpot winnen. Het beestje besluit de benen te nemen, waarna zijn baasjes in alle staten zijn. Uiteindelijk wordt het hondje thuisgebracht door een jong stel, dat als dank het staatslot krijgt.

Dat de reclame goed aanslaat, was al langer duidelijk. Sinds het spotje op tv is, is er een run ontstaan op het kartonnen evenbeeld van Frekkel, die in het echt Pistacio heet. Verschillende winkels die een kartonnen versie van het hondje hadden staan, werden benaderd met de vraag of zij het bord wilden afstaan.

Andere genomineerden voor de Gouden Loeki 2018 waren Calvé Pindakaas, de Dierenbescherming, Heineken, Jumbo, Lidl, McDonalds, PLUS en de Rijksoverheid. Vooral Lidl, met een vrolijke kerstreclame met Beau van Erven Dorens, leek een kanshebber. Vorig jaar won Albert Heijn de prijs met de reclame ‘Appie Christmas!’.

