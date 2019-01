Soundos El Ahmadi gaat pijnlijke ervaringen met humor te lijf

Cabaret Soundos – Niets te verliezen Gezien: 23/1, Theater Bellevue. Tournee t/m 29 maart. Inl: www.soundos.nl ●●●●●

Soundos El Ahmadi (37) hangt uitgeput tegen een van de drie boksballen die het decor vormen van haar vierde voorstelling Niets te verliezen. Dit openingsbeeld is een mooie metafoor voor hoe Soundos als Nederlands-Marokkaanse vrouw moet opboksen tegen vooroordelen. Ook optreden moet voor Soundos als een bokswedstrijd voelen, want ze gaat de confrontatie met het publiek niet uit de weg.

Een van de vooroordelen die Soundos te lijf gaat is dat vrouwen geen grote bek mogen hebben. Dat hardnekkige idee verklaart de negatieve reacties die Soundos kreeg op haar deelname aan Expeditie Robinson, waar ze de finale bereikte. Soundos geeft een komisch kijkje achter de schermen van het RTL-programma, maar dient ook haar critici op scherpe wijze van repliek.

Daarbij legt ze consequent het structurele racisme en seksisme bloot dat ze aan den lijve ondervindt. Dat Soundos steeds uit eigen ervaring spreekt, onderstreept de urgentie van haar betoog. Zo geeft ze een pijnlijke reconstructie van een ritje met een seksistische, agressieve taxichauffeur en vertelt ze over haar broer, die iets te vaak staande wordt gehouden door de politie.

Soundos heeft een knappe balans gevonden tussen luchtigheid en ernst, humor en ontroering. Ze gaat pijnlijke ervaringen vaak met veel humor te lijf, zoals in haar geestige relaas over een racistische theaterdirecteur, maar durft ook een politiek statement te maken zonder haar mening met een grapje te relativeren. Ook is er genoeg ruimte voor kwetsbaarheid, zoals wanneer ze uit haar puberdagboek voorleest.

In de strakke regie van Wimie Wilhelm zijn ook een paar rustmomenten ingebouwd, maar Soundos kan best nog iets meer rust nemen. Een goede bokser is immers ook beheerst wanneer dat nodig is.

Gelukkig neemt Soundos in deze voorstelling niet alleen anderen de maat, maar toont ze ook behoorlijk wat zelfspot. Over haar extensions, die 1.000 euro gekost hebben, merkt ze droogjes op dat het „een hoop geld kost om er goedkoop uit te zien”.

Daarnaast is Soundos zeer goed in het opbouwen van een relatie met haar publiek. Als ze een man op de eerste rij laat schrikken door hem direct aan te spreken, knuffelt ze hem zelfs even. Aan haar soepele publieksinteractie kun je zien dat Soundos al lange tijd als stand-up comedian actief is bij Comedytrain.

Door de goede band die Soundos opbouwt kan ze het zich ook permitteren om het grotendeels witte publiek af en toe flink om de oren te slaan. Zo drijft ze de spot met het fragiele ego van witte mensen, die elke verwijzing naar hun witheid meteen als discriminatie ervaren. „Wit zijn is geen nadeel, dus ik kán jullie niet eens discrimineren”, is Soundos’ scherpe repliek.

Sinds deze maand heeft Soundos als een van de eerste Nederlandse comedians een eigen Netflix-special, die een voorproefje geeft van haar avondvullende voorstelling. Hopelijk betekent die special haar definitieve doorbraak, want hoewel cabaret en stand-up comedy vaak het best tot hun recht komen in kleine zaaltjes, is het eigenlijk vreemd dat Soundos nog steeds in Klein Bellevue staat. Daarvoor is haar voorstelling simpelweg te goed.