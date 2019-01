Rutte in Davos: 25 gesprekken in anderhalve dag

Op de Promenade, de belangrijkste straat in Davos, hebben landen en bedrijven paviljoens ingericht om aandacht te trekken. Polen, Rusland, Facebook en Huawei hebben de ruimtes van een plaatselijke middenstander gehuurd en omgebouwd tot ontmoetingsplaats.

Het World Economic Forum is naast een conferentie ook een droombestemming voor netwerkers. In de officiële Bilateral Rooms in het congrescentrum of in de hotels vinden deze week ontelbare ontmoetingen plaats. Door de brede keur aan andere ontmoetingsmogelijkheden, komen veel bezoekers niet eens in het

congrescentrum waar het officiële programma plaatsvindt. Ondernemers spreken elkaar onderling, politici proberen hun land onder de aandacht te brengen.

Nederland heeft geen paviljoen. „Daar zijn wij te goed voor”, zegt premier Rutte tijdens een korte ontmoeting met journalisten in Davos. Wel steunt chemiebedrijf DSM een tent waarin aandacht wordt gevraagd voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Die tent, zegt Rutte, functioneert nu informeel als Nederlandse plek. Rutte heeft tijdens de anderhalve dag dat hij in Davos is 25 ontmoetingen met andere politici en ondernemers. Nederland is een belangrijke exporteur en staat hoog op de lijstjes van concurrentiekracht, zo zegt Rutte. “Ik vind dat ik als premier van dat land met die heel grote bedrijven contact moet hebben.” Nederland is een van de belangrijkste internetknooppunten ter wereld, “dus die bedrijven zijn in Nederland geïnteresseerd.”

Rutte spreekt in Davos onder andere met Apple-baas Tim Cook en Jack Ma, de oprichter van de Chinese e-commercegigant Alibaba. De gesprekken in Davos zijn vooral kennismakingsgesprekken. Om te laten zien: “hé, die premier is benaderbaar”. Met Ma had Rutte vorig jaar ook een ontmoeting in Davos. Later spraken ze elkaar in het Torentje over een vestiging van Alibaba in Nederland. Het bedrijf koos uiteindelijk voor Luik als vestigingsplaats voor een Europees distributiecentrum.

In het debat over dividendbelasting heeft Rutte veel kritiek gekregen en desondanks niet bereikt wat hij wilde. Toch spreekt hij in Davos met enthousiasme over de grote Nederlandse bedrijven. “Het zijn onze kroonjuwelen.”

Zichtbaarheid topmannen

De premier herhaalde zijn oproep aan de topmannen om zichtbaarder te worden. Ze moeten deelnemen aan het debat in Nederland en laten zien wat ze in de samenleving doen. Vroeger was het heel gewoon dat een mens als oud-Philips-baas Jan Timmer in talkshows gingen zitten, zei hij. Rutte ziet ze af en toe uit de dekking komen, maar het is naar zijn zin nog veel te weinig.

Eén CEO die onlangs de publiciteit zocht en meteen de politiek uitdaagde was DSM-topman Feike Sijbesma, die zondag in Buitenhof zei dat er een hogere prijs moet komen op CO2. In het voorlopige Klimaatakkoord van de Klimaattafels is daar juist niet voor gekozen. Op dat voorstel wilde Rutte niet ingaan. Wel zei hij dat bedrijven in de voorstellen die nu worden doorgerekend forse inspanningen moeten verrichten.

Ook ontmoet Rutte de nieuwe president van Brazilië in Davos. Jair Bolsonaro benadrukte dinsdag nog eens dat hij de Braziliaanse economie te liberaliseren. Rutte wil met hem kennismaken om te zien welke kant het opgaat, met het oog op mogelijke projecten in de toekomst.