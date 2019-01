Pensioenfondsen eisen ingreep politiek, actiedag vakbonden

De politiek moet ingrijpen om te voorkomen dat de pensioenen van zo’n 2 miljoen deelnemers uit de metaalindustrie gekort worden. Dat stellen metaalpensioenfondsen PMT en PME nadat hun financiële positie door een tegenvallend beurskwartaal verder is verslechterd.

PME-voorzitter Eric Uijen legt een expliciete link met het mislukken van de onderhandelingen voor een nieuw pensioenakkoord eind vorig jaar, waardoor de rekenregels en pensioenleeftijd onveranderd zijn gebleven. Uijen spreekt in een verklaring van een „onrechtvaardige” situatie. „Onze deelnemers en gepensioneerden dreigen de prijs te moeten betalen voor het uitblijven van een pensioenakkoord.” Bestuurder Jos Brocken van PMT: „Het gemiddelde pensioen bij PMT is 600 euro per maand en elke verlaging komt hard aan”.

Bij PME is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden (‘beleidsdekkingsgraad’) gedaald naar 101,3 procent, bij PMT is dat 102,3 procent. Om kortingen te voorkomen, moeten beide fondsen eind dit jaar op 104,3 procent zitten. Ze achten het onwaarschijnlijk dat ze dat halen.

Uijen roept kabinet en vakbonden daarom op om zo snel mogelijk tot een nieuw pensioenakkoord te komen. „En in de tussentijd in ieder geval te zorgen dat er geen verlagingen doorgevoerd hoeven te worden.”

Andere pensioenfondsen als ABP en PFZW hebben ook last van de dalende beurskoersen waardoor beleggingen minder waard worden. Zij hebben echter tot eind 2020 om orde op zaken te stellen. Pensioenfondsen mogen niet meer dan vijf jaar op rij onder de dekkingsgrens zitten en ABP en PFZW bereiken dat punt pas eind 2020.

Actiedag bonden

Donderdagochtend kondigden de vakbonden FNV, CNV en VCP op 18 maart een „massale landelijke actiedag” aan. De bonden eisen onder andere bevriezing van de pensioenleeftijd en nieuwe rekenregels voor de pensioenen. FNV-bestuurder Tuur Elzinga: „Zolang het kabinet niet over de brug komt met harde toezeggingen en structureel geld, zullen wij steeds harder actie voeren.”