Oud-RTL-directeur Galjaard gaat aan de slag bij Talpa

Voormalig programmadirecteur bij RTL Erland Galjaard gaat werken bij Talpa Network, het mediabedrijf van John de Mol. Dat heeft het concern donderdag bekendgemaakt. Galjaard (51) krijgt bij Talpa de functie van strategisch adviseur.

Galjaard begint op 1 februari bij Talpa. Hij gaat volgens het bedrijf “inhoudelijk advies geven” over “alle vormen” van inhoud. Volgens een woordvoerder van Talpa zal Galjaard meedenken aan manieren om inhoud te maken die geschikt is voor alle Talpa-kanalen, zoals SBS6, Radio 538 en een nieuw op te richten nieuwssite.

Tot mei vorig jaar was Galjaard de baas over alle programmering van Talpa-concurrent RTL, waar hij vanaf 1997 werkte. Hij zei toen nog dat hij genoeg had van de hectiek van de televisiewereld. “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik graag met John werk”, zegt Galjaard nu over zijn terugkeer bij een groot mediabedrijf. “Ik verheug me erop om met hem bij Talpa Network iets heel moois op te bouwen.”

Sterren naar Talpa

Eerder deze maand werd al bekend dat ook Galjaards vrouw Wendy van Dijk overstapt naar Talpa. Van Dijk werkt nu nog voor RTL4. Zij is zeker niet de enige grote ster die zich bij de gelederen van De Mol voegt. Johns zus Linda werd ruim een week geleden de meest prominente in een hele rij Talpa-aanwinsten. Ook onder meer Giel Beelen, Gordon en het Voetbal Inside-trio Genee, Derksen en Van der Gijp gaan voor het bedrijf werken.

Eind vorig jaar ontvouwde De Mol zijn plannen voor Talpa Network. Hij wil van het concern een media- en marketinggigant maken, die zowel op televisie als op de radio en op internet alomtegenwoordig is. De afgelopen jaren kocht Talpa alle SBS-zenders, radiostations als Sky Radio en Veronica en e-commercebedrijf Emesa, bekend van reiswebsite VakantieVeilingen. De Mol is van plan ook een nieuwswebsite op te zetten die moet gaan concurreren met nu.nl, en een webshop waarmee hij bol.com wil gaan bevechten.