Oud-president Oekraïne veroordeeld tot 13 jaar cel voor hoogverraad

Viktor Janoekovitsj, de voormalige president van Oekraïne, is donderdag veroordeeld tot dertien jaar celstraf voor hoogverraad, meldt persbureau Reuters. Volgens de Oekraïense rechtbank heeft Janoekovitsj Rusland geholpen bij de annexatie van de Krim. De openbaar aanklager had vijftien jaar celstraf geëist.

Janoekovitsj vluchtte begin 2014 uit Oekraïne naar Rusland, vanwege de bloedige protesten in zijn thuisland. Honderdduizenden pro-Europese Oekraïners gingen de straat op tegen Janoekovitsj’ besluit om de toenadering tot de Europese Unie stop te zetten. De toenmalige president wilde in plaats daarvan de economische banden met Rusland aanhalen. De protesten leidden uiteindelijk tot zijn afzetting.

Kort nadat de toenmalige president zijn thuisland verliet, annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim. Rusland legitimeerde de actie door te stellen dat Janoekovitsj hierom gevraagd had. De Oekraïner heeft erkend een brief naar Moskou te hebben gestuurd met de vraag om “militaire assistentie”, maar zegt de Russen niet uitgenodigd te hebben de Krim in te nemen.

‘Agressieve oorlogvoering’

De Oekraïense rechter zei donderdag dat Janoekovitsj schuldig is aan “een misdrijf tegen vrede” omdat hij heeft geholpen bij “agressieve oorlogvoering”. Het hoogverraad noemde hij “een misdrijf tegen de fundering van de nationale soevereiniteit van Oekraïne”.

De 68-jarige Janoekovitsj was donderdag niet aanwezig in de rechtbank. Hij verblijft nog altijd in Rusland en kon volgens zijn advocaat de zitting niet bijwonen omdat hij in het ziekenhuis ligt vanwege “verwondingen die hij opliep op een tennisbaan”. Zijn advocaat heeft volgens persbureau AFP gezegd in hoger beroep te gaan.