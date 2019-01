Oud-minister Koos Andriessen op 90-jarige leeftijd overleden

Voormalig minister van Economische Zaken Koos Andriessen is (CDA) dinsdag op negentigjarige leeftijd overleden. Dat heeft de RVD donderdag bekendgemaakt. Andriessen was tweemaal minister van Economische Zaken. Van 1963 tot 1965 (kabinet-Marijnen) en van 1989 tot 1994 (kabinet-Lubbers III).

Andriessen speelde in de jaren zestig (toen hij lid was van de CHU, een van de voorlopers van het CDA) een belangrijke rol in de uitbreiding van het aardgasnet. Tijdens zijn tweede ministerschap zette hij zich onder meer in voor energiebesparing, het vestigingsklimaat voor mkb’ers en globalisering. Ook maakte hij zich hard voor een sterkere, Nederlandse industriële sector.

Verder bedacht Andriessen samen met de toenmalige minister van Financiën Wim Kok het Fonds voor de Economische Structuurversterking. Hierin werd de winst gestoken die werd gemaakt met aardgas. Dat geld werd aangewend voor infrastructuurprojecten. Verder maakte Andriessen zich als minister hard voor grote technologiebedrijven in Nederland, zoals Philips en ASML.

Voordat Andriessen minister werd, was hij hoogleraar staathuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ook schreef hij boeken als Economie in Theorie en Praktijk. De politicus, die zichzelf omschreef als workaholic, bleef ook na zijn pensioen actief. Hij was onder meer bestuurder van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.