NVWA verbetert toezicht speeltoestellen na ongeval

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maatregelen genomen om het toezicht op speeltoestellen te verbeteren. Het Rijk stelt onder meer acht extra inspecteurs beschikbaar die de veiligheid van speeltoestellen en attracties moeten gaan controleren. Dat staat in een onderzoeksrapport van de NVWA die ministers Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) en Bruno Bruins (Volksgezondheid, VVD) donderdag aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Uit het onderzoek is gebleken dat er onder meer te weinig goed opgeleide inspecteurs zijn. In de loop van dit jaar worden de extra inspecteurs geworven en opgeleid, aldus een woordvoerder van de NVWA. De organisatie is al bezig met de verbetering van de afhandeling van meldingen. De aanleiding voor de extra maatregelen is de dood van een vierjarige jongen in een speelhal in Grootebroek in 2015.

Ook komt er een beter IT-systeem waarin de planning van inspecties, acties na inspecties en de registratie ervan wordt bijgehouden. Daarnaast sluit de NVWA speeltoestellen zonder geldig certificaat sneller dan voorheen.

Afgelopen september erkende de NVWA aansprakelijkheid voor het dodelijke ongeluk in 2015. Bij een NVWA-inspectie van de speelhal bleek dat het speeltoestel niet voldeed aan de veiligheidseisen en dat er geen certificaat van goedkeuring was verstrekt. De NVWA verzaakte na de inspectie om hier op terug te komen bij de eigenaar van de speelhal, zo bleek uit een onafhankelijk onderzoek naar het ongeval.

