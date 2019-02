Is dit vrouwelijk?

Wat betekent vrouwelijkheid voor jou? Het is de vraag die het Berlijnse platform Curated by Girls zegt te willen opwerpen met hun tentoonstelling New Femininity. Zij nodigden samen met Melkweg Expo 38 internationale kunstenaars uit om “de vrouwelijke identiteit te herdefiniëren” nu “de samenleving belangrijke stappen neemt richting gender equality en de harde grenzen tussen man en vrouw vervagen”. In hun vorige tentoonstelling in Berlijn, New Masculinity, werd de notie van ‘mannelijkheid’ onderzocht. Nu zijn vrouwen dus aan de beurt. Te zien: 9/2 t/m 10/3 in de Melkweg Expo in Amsterdam.