Minister: Carlos Ghosn ook weg als topman bij Renault

Carlos Ghosn is afgetreden als topman bij het Franse autobedrijf Renault. Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire verteld in een interview met Bloomberg Television, donderdagochtend vanuit Davos. Ghosn wordt in Japan verdacht van fraude bij het concern Nissan, waar hij ook topman was, en zit sinds november vast.

De autobedrijven Nissan en Mitsubishi besloten eerder om hem te vervangen in de verschillende hoge functies die hij vervulde. Het Franse Renault wachtte daar echter langer mee, al stuurde de Franse staat, grootaandeelhouder van het bedrijf, er wel eerder op aan dat de Frans-Braziliaanse topman zou worden weggestuurd of zelf zou aftreden.

Ghosn werd op 19 november gearresteerd in Tokio. Hij wordt ervan beschuldigd fraude te hebben gepleegd, onder meer door inkomsten (bijna 40 miljoen euro salaris) te verzwijgen, en beleggingsverliezen te hebben overgedragen aan Nissan. Het Japanse parket heeft meerdere aanklachten ‘opgestapeld’ tegen de zakenman, met als gevolg dat zijn voorarrest telkens wordt verlengd. Zo werd bepaalde een Japanse rechter eerder deze week opnieuw dat hij niet op borgtocht vrijkomt. Ghosn zelf ontkent de beschuldigingen.

“Carlos Ghosn is gisteravond afgetreden”, aldus Le Maire op donderdag. Donderdag komt het bestuur van Renault bijeen om te bepalen wie de topman moet vervangen, meldt persbureau Reuters.

De Financial Times meldde woensdag dat Ghosn al had aangegeven dat hij bereid was vrijwillig op te stappen bij Renault. Het bedrijf heeft tot nu toe vastgehouden aan het uitgangspunt dat hij nog niet is veroordeeld. Ook heeft het bedrijf intern financieel onderzoek gedaan, waarin geen bewijs werd gevonden dat Ghosn ook bij Renault fraude heeft gepleegd.

Nissan en Mitsubishi, die ook samenwerken in een alliantie, kondigden vorige week aan dat ze samen de inkomsten van Ghosn en de boekhouding gaan onderzoeken.

Dit bericht wordt uitgebreid.

Bruno Le Maire bij Bloomberg TV: