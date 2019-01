Maleisische vorsten benoemen sultan Tengku Abdullah tot nieuwe koning

De raad van Maleisische vorsten heeft donderdag een nieuwe koning benoemd. Sultan Tengku Abdullah, nu leider van de staat Pahang, wordt begin volgend jaar geïnstalleerd. Dat meldt persbureau ANP op basis van lokale media.

In Maleisië wordt de koning gekozen voor een periode van vijf jaar. Wie de nieuwe heerser wordt, wordt bepaald door de negen traditionele sultans van de staten van het Maleisische schiereiland. Abdullah volgt sultan Muhammad V op, die eerder eerder deze maand onverwachts zijn aftreden aankondigde. Muhammad was pas twee jaar koning. Het is voor het eerst dat een Maleisische koning zijn termijn niet afmaakt.

Acht sultans waren donderdag aanwezig bij de vergadering waarin de nieuwe ‘hoogste regeerder’ (de Yang di-Pertuan Agong) werd aangewezen. Tengku Abdullah is de zestiende koning van het land.

De koning heeft in de federale constitutionele monarchie van Maleisië vooral een ceremoniële functie. Dat doet vaak niet af aan de populariteit van de figuur onder de bevolking. De bestuurlijke macht ligt bij het parlement en de premier. Maleisië bestaat uit dertien deelstaten - de vier overige deelstaten hebben geen traditionele sultan, maar een gouverneur die niet mee kan stemmen voor de kwestie van het koningschap. Tengku Abdullah komt uit Pahang, de op een na grootste staat. De hoofdstad is Kuantan.