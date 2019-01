Luchtvaartsector haalt eigen klimaatdoelen niet

De klimaatdoelen die de luchtvaartsector zichzelf heeft gesteld zijn onhaalbaar. De wereldwijde luchtvaart groeit sneller dan voorspeld, en daarmee ook de CO 2 -uitstoot die wordt veroorzaakt door de verbranding van kerosine. Radicale vernieuwing op het gebied van duurzame brandstof of vliegtuigontwerp is nog ver weg. Om de klimaatdoelen te halen is een nieuwe aanpak noodzakelijk.

Dat blijkt uit onderzoek van het Rocky Mountain Institute (RMI) dat donderdag wordt gepresenteerd op het World Economic Forum in Davos. De Amerikaanse non-profitorganisatie, die zich met 180 werknemers inzet voor de energietransitie, wordt geleid door Jules Kortenhorst, oud-Kamerlid voor het CDA en oud-voorzitter van de European Climate Foundation.

De wereldwijde luchtvaart is op dit moment verantwoordelijk voor 2 à 2,5 procent van de CO 2 -uitstoot. Volgens het RMI stijgt dit aandeel in 2020 al naar 3 procent. Inclusief de mogelijke klimaateffecten van condenssporen komt het RMI zelfs op 9 procent.

Drie doelen

De luchtvaartsector (vliegtuigbouwers, luchtvaartmaatschappijen, luchthavens) heeft in 2008 drie klimaatdoelen geformuleerd. Tot 2020 moeten vliegtuigen jaarlijks 1,5 procent efficiënter worden, ofwel minder brandstof gaan verbruiken. Het RMI constateert nu dat de passagiersgroei van de laatste vier jaar heeft geleid tot een jaarlijkse toename van 5,1 procent brandstofverbruik.

Verder wil de sector de CO 2 -emissies vanaf 2020 stabiliseren en moet die in 2050 de helft uitstoten van het niveau in 2005. Beide ambities zijn volgens het RMI kansloos, omdat de emissies sneller toenemen dan voorspeld op het moment dat de doelen werden geformuleerd.

Het is niet realistisch om voor de komende twintig jaar een doorbraak van radicaal andere en veel zuiniger vliegtuigmodellen te verwachten. De meest kansrijke manier om de CO 2 -uitstoot te verminderen is het gebruik van duurzame alternatieve brandstof in plaats van fossiele kerosine. Het gebruik daarvan is nog zeer bescheiden: minder dan 0,01 procent wereldwijd. De hoge kosten en geringe productie voorkomen snelle groei.

Langere vluchten door weer

Daarnaast voorziet het RMI grote gevolgen van de klimaatverandering voor het brandstofgebruik. Extreem weer (met name storm) en het omzeilen van turbulentie zal gaan zorgen voor langere vluchten en vertragingen. Hogere windsnelheden vragen om meer motorvermogen, onzekere vliegroutes vragen om meer reservebrandstof. Onderzoeker Adam Klauber in een telefonische toelichting: „Dit zijn factoren die in prognoses tot nu toe niet zijn meegenomen. Natuurlijk kunnen wij ook niet met zekerheid zeggen hoe het weer zich op langere termijn gaat ontwikkelen, maar het is vrijwel zeker dat vliegen minder comfortabel wordt door extremer weer. Reken als passagier op meer vertragingen en meer onzekerheden.”

De voorspellingen van het RMI zijn gebaseerd op cijfers van twee koepelorganisaties van de luchtvaartsector, IATA (maatschappijen) en ICAO (landen). Erkennen zij de conclusies over onhaalbare klimaatdoelen? Klauber: „Zij vinden onze toon te negatief. Logisch, zij proberen de boodschap te brengen dat groei mogelijk blijft. We moeten blijven samenwerken met de sector, maar tegelijk proberen om met bijvoorbeeld milieuorganisaties ambitieuzere plannen te maken. We kunnen dit niet aan de sector zelf overlaten.”