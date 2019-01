Justitie eist 12 jaar cel tegen mogelijk corrupte douanier in haven Rotterdam

Justitie heeft donderdag twaalf jaar cel geëist tegen de voormalige douanier Gertie V. die zich tussen 2011 en 2016 liet omkopen in drugssmokkelzaken. De Rotterdammer V. was in die tijd werkzaam in de haven van Rotterdam.

V. werkte op de afdeling waar wordt bepaald welke zeecontainers worden gecontroleerd. Hij zou criminelen hebben verteld wanneer hij dienst had, zodat zeecontainers met drugs tijdens zijn diensten konden worden gesmokkeld. Dat ging op zijn initiatief, al ontkende hij dat tegenover het Openbaar Ministerie in de rechtbank van Rotterdam.

De douanier zou in 2009, toen hij al in de haven werkte, in ieder geval 2.500 euro als aanmoedigingsgeld hebben gekregen. Daarop volgde een bedrag van nog eens 670.000 euro. Wat V. vanaf 2011 met de smokkel verdiende, is bij justitie onduidelijk. Dat hij jarenlang allerlei betalingen contant deed en zelden geld opnam, duidt er volgens het OM op dat hij drugsgeld ontving. Zodoende verdenkt justitie de Rotterdammer ook van witwassen. Bij een van zijn vrienden werd een grote som geld aangetroffen.

Bedreigingen

Justitie verwijt het V. dat hij met zijn handelen de veiligheid van zijn familie en collega’s in gevaar heeft gebracht, als ook de algemene veiligheid in de Rotterdamse haven. Zijn familie werd bedreigd en in V.’s straat werd een buurman ontvoerd die net als V. in een zwarte auto reed. Mogelijk ging het om een ‘vergisontvoering’.

Lees ook: Verdachte douanier wist ook van liquidatie

Zelf zou V. ook te maken hebben gehad met bedreigingen. Justitie concludeert dat hij van plan was de samenwerking te stoppen, maar wel nog eerst “een paar klappers had willen maken” om daarna van “een pensioen te genieten op Curaçao”. Behalve de celstraf wil het OM dat V. in ieder geval de 670.000 euro terugbetaalt die hij in het begin ontving.

De zaak kwam aan het rollen nadat in 2015 een chauffeur van een container werd beroofd. In de zeecontainer bleek een lading drugs te zitten. De binnenkomst en controle ervan was door V. afgehandeld. V. werkte samen met de eveneens corrupte oud-douanier Gerrit G. Hij werd in 2017 veroordeeld voor 14 jaar cel omdat hij grote partijen drugs doorliet. G. zou hebben geweten van ten minste een liquidatie in de Rotterdamse onderwereld. Volgens G. zou er naast hemzelf en V. nog een andere mol actief zijn binnen de douane.