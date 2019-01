De BMW X5 is tanden zonder bek

De typische dubbele BMW-nieren zijn niet meer. In de Derrick-jaren stonden ze als een setje brave sierpilaartjes in het hart van een normale grille. Toen kregen ze groeistuipen. Ze overwoekerden het traliewerk en annexeerden het hele niemandsland tussen de koplampen. Bij de nieuwe BMW X5 hangen ze als gigantische verchroomde knaagtanden aan de motorkap. Eerste associatie: Ed en Willem Bever.

De broers Ed en Willem, bevers, waren het klusduo in het Grote Dierenbos van het onvergetelijke kinderprogramma De Fabeltjeskrant. Goeie gasten en voortreffelijke vaklui, Rotterdams accent, enorme slagtanden. BMW-designchef Adrian van Hooydonk moet ze in zijn kindertijd hebben gezien en in zijn stijlbrein hebben opgeslagen. Verwante zielen ook: de gebroeders bouwden zelf auto’s. De Stoomwagen, de Schildwagen voor Stoffel de Schildpad, de ambulance van Meindert het Paard en Zaza Zebra. Die lijn wil je doortrekken. In deze oer-Hollandse voedingsbodem ontkiemde via onze man in München het Mobiele Knaagdier. Het zal niet het laatste zijn. De vernieuwde BMW 7-serie wordt nog erger. Twee gigantische konijnentanden drukken als gezwellen op de koplampunits. De Britse Top Gear-presentator Chris Harris vroeg zich al af of op de BMW-designafdeling soms hondsdolheid heerste. Ik bid voor myxomatose of extreme bevercariës. Dit kán gewoon niet.

Waarom zag een designmerk brood in een esthetische verminking?

Het antwoord laat zich afleiden uit de nieuwste geschiedenis van de autogrille. Die voldeed tot in de jaren 90 aan ongeschreven zedelijkheidsnormen. Niet te groot, niet te brutaal, zelfs bij Mercedes-Benz of Jaguar nimmer monstrueus. Daarna rekenden de Dikke Ikken rigoureus met de discretie af. De grille werd uithangbord van een agressie die, zoals voor steeds meer minder frisse menselijke eigenschappen gold, vooral voor niemand een geheim mocht blijven. Hij moest groot, groter, grootst. Homo homini lupus est – de mens is de mens een wolf. Opdat men zag met wie niet viel te spotten.

Zo is het ook bij BMW gegaan. Het vergat alleen de lijst om het schilderij. Een grille is een bek, niet het gebit. De X5 is tanden zonder bek.

Tandeloos is hij allerminst met zijn drieliter turbodiesel en de vracht pk’s die niet voor spek en bonen brommen. Lichter en kleiner is hij er in de vaart der volkeren niet op geworden met een kentekengewicht van 2.185 kilo, iets meer lengte en twee ietsjes breedte. Voor het eerst passeert zijn spanwijdte de twee meter, exclusief buitenspiegels. Ridicuul, maar in ’t Gooi zijn de parkeergarages voor het volk. Jij hebt een oprit.

Tuinmeubels

Het is een Talpa-auto. Hij heeft de intens materialistische uitstraling van de gewiekste ritselaar. Hij is verdiend met amusement, met tuinmeubels en televisieformats, zinledige prestaties. De ingenieurs die hem maakten, kopen iets anders. Je ruikt dat. Hij is er voor mensen die het leven zagen als de opdracht materiële zorgen weg te nemen en een X5 kochten om te vieren dat het lukte. Lui die in elke tweede zin ‘genieten’ of ‘amazing’ zeggen. Hij wil bewijzen dat geluk te koop is. Iedereen die instapt, voelt waarom.

Ik ook. Ik kan verdacht goed met hem overweg. Hij breekt je automatische verzet tegen de grote SUV. Hij heeft het Linda de Mol-effect. Alle bezwaren die je tegen het Gooi mocht hebben blijken machteloos tegen de opgeruimde professionaliteit van het theater. Net als Hollands blonde glorie kan hij alle stormen van het leven aan. Hij versiert je met comfort en eindeloze ruimte. BMW bouwde een burcht van welbehagen, een bestuurbare praalwagen. Daar zit je dan, hoog op de bok van een groot narrenschip met uitzicht op de hele wereld. De stoelen met leren bekleding Individual Merino Coffee hebben die heerlijk verlengbare zittingen voor onrustige benen. Het ondoorgrondelijke infotainmentplan van Ed en Willem is als de bomen voor het Grote Dierenbos, maar de adaptieve luchtvering knuffelt het asfalt als een zachte minnaar. Long time no see: het uitzicht door de grote ramen is voortreffelijk. Hij is in staat tot een verbruik van 1 op 15. Hij schenkt je dik tevreden al het goede van fout Nederland.

Ik weet niet of Linda X5 rijdt, wel dat het zou passen. Ik zou haar naast mij willen weten. Ik zie niet wat we met elkaar moesten beginnen, maar dat doet er in zo’n BMW misschien niet toe. We zouden kirrend opgaan in de lichtheid van een wereld die het kwaad had uitgekocht, pijnloos Utopia. Gezellie!