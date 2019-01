Hoe 'Wee Eck' in opspraak raakte wegens sekszaken

In het vroege najaar van 2014 was het volgens vele politieke duiders en journalisten in het Verenigd Koninkrijk wel duidelijk: er was er maar één de beste, en dat was Alex Salmond. De toenmalige leider van de Scottish National Party had het voor elkaar gekregen dat de Schotse kiezer, met instemming van Londen, op donderdag 18 september mocht beslissen over onafhankelijkheid.

Het was voor de kleine, corpulente en mediagenieke leider, die twintig jaar leiding gaf aan de Schotse nationalisten, zijn finest hour. Totdat de referendumuitslag binnenkwam. De opiniepeilingen vlak voor de stembusgang stonden op winst voor de onafhankelijkheidsbeweging, maar de ochtend na het referendum bleek dat het ‘Nee’-kamp met 55 procent had gewonnen.

Je zou kunnen stellen dat op die ochtend de neergang voor Salmond begon. Het verliezen van het referendum was een grote persoonlijke nederlaag. De feitelijke bestaansreden voor zijn partij – een onafhankelijk Schotland – was weggestemd. Na zeven jaar premierschap stapte hij op, en zijn vice-premier en leerling Nicola Sturgeon werd de eerste vrouwelijke first minister ooit. Bij de landelijke verkiezingen van 2017 verloor Salmond ook zijn zetel in het Britse Lagerhuis, die hij vanaf 2015 bekleedde.

Aantijgingen

Sindsdien komt Alexander Elliot Anderson Salmond (64) vooral in het nieuws door aantijgingen van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Twee vrouwen beschuldigen hem al langer van wangedrag. Het was de reden waarom hij vorig jaar ook het lidmaatschap van de SNP opzegde. Omdat hij de partij niet wilde verdelen, zei hij toen.

Toch bleef ruzie en moddergooien niet achterwege. Met nota bene de regering van zijn protégé Sturgeon raakte Salmond in een juridisch gevecht over hoe een overheidsonderzoek naar zijn vermeende seksuele misstappen was aangepakt. Die civiele zaak won hij begin deze maand. Maar ondertussen liep het politieonderzoek naar de beschuldigingen gewoon door.

Woensdagavond werd Salmond kort verhoord en donderdag moest hij verschijnen voor een rechtbank in Edinburgh, om de aanklacht aan te horen. Er liggen 14 verdenkingen van seksueel ontoelaatbaar gedrag, waarvan twee pogingen tot verkrachting.

Salmond wil op die beschuldigingen niet ingaan „uit respect voor de rechtsgang”, zei hij op de stoep voor het gerechtsgebouw. Hij wilde wel kwijt onschuldig te zijn „aan wat voor misdrijf dan ook”. ‘Wee Eck’, Schots voor ‘kleine Alex’, mag zijn proces in vrijheid afwachten. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog onduidelijk.