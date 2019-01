‘Het duurt nog wel even voor we Maduro kwijt zijn’

Abraham Rodríguez sjouwt een lading golfplaten en houten planken de berg van de sloppenwijk Petare op om de ingang van zijn huisje te barricaderen. De stoep zit vol kogelgaten. Zijn echtgenote Anna houdt twee enorme traangasbommen in haar hand. Midden in de nacht, terwijl zij en haar baby van één jaar lagen te slapen, vlogen de bommen haar huis binnen, afgevuurd door de nationale garde. De baby gilde het uit en was niet meer stil te krijgen.

„Dus dit is wat Maduro bedoelt met het beschermen van de bevolking? Welke bevolking beschermt hij dan en hoe? Door ons aan te vallen? We beschermen onszelf wel, er komt geen bom meer in mijn huis”, zegt Rodríguez boos. Hij zet wat extra stokken tegen zijn deur.

Het is de ochtend na de hevige en ook historische gebeurtenissen in Venezuela. Alles in het land staat nu op scherp, nooit eerder was de situatie voor het zittende socialistische regime van president Nicolás Maduro zo precair. Parlementsvoorzitter en oppositieleider Juan Guaidó riep zich woensdag voor een menigte van tienduizenden aanhangers uit tot interim-president van Venezuela, waarna Maduro in harde taal duidelijk maakte dat hij niet van plan is op te stappen.

Het leger heeft verklaard nog pal achter Maduro te staan. Internationaal verliest Maduro in een rap tempo steun, hoewel zijn oude bondgenoten Rusland en China en een handjevol linkse Latijns-Amerikaanse landen hem nog steunen.

De sfeer onder de Venezolanen, begin van de week nog hoopvol, slaat nu om in verontrusting en onzekerheid. Wat gaat er gebeuren, wie is er nu president, hoelang duurt het voordat Maduro weg is?

Oorlogsgebied

Vragen die ook leven in Petare, de grootste sloppenwijk van Caracas. De afgelopen dagen was de wijk het toneel van hevige rellen. Na de protesten van woensdag veranderde Petare in een oorlogsgebied. Speciale eenheden van de politie trokken de wijk in, op zoek naar demonstranten. Op motoren rijdende, bewapende milities van Maduro, de zogeheten colectivos, joegen jonge bewoners op. De harde kern van de demonstranten in de wijk bestaat veelal uit jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Zogeheten guarimberos, die uit protest banden in brand steken en zich tegen de gewapende autoriteiten richten.

„Ik zat hier op de stoep met mijn vriendinnen te praten toen de agenten plotseling de straat in kwamen rennen. Ongeveer 15 man, zwaar bewapend. Ze begonnen te schieten. Ik riep: ‘Er zijn kinderen in huis.’ Maar ze schreeuwden terug: ‘Dat maakt ons niet uit!’”, vertelt Mercedes Janito (55), schoonmaakster op een basisschool. „De politie hoort onafhankelijk te zijn, maar ze is omgekocht door Maduro. We zijn vogelvrij.”

Op straat ligt een stapel uitgebrande autobanden. Een man veegt mopperend glasscherven bij elkaar. In deze wijk met 200.000 inwoners wonen veel aanhangers van de oppositie. Tijdens de grote demonstratie op woensdag werd bij de ingang van Petare, onder het grote stalen viaduct, uitbundig geprotesteerd. „Maduro voelt dat hij de macht in de sloppenwijken aan het verliezen is”, zegt Samuel Toledo (64), taxichauffeur en een van buurtleiders. Maduro wil zijn loyale achterban niet verliezen, maar op ons hoeft hij niet te rekenen, zegt hij grijnzend.

Na de protesten maakte het leger bekend dat het volledige steun aan Maduro geeft en niet aan interim-president Guaidó. Elke actie rond het niet erkennen van Maduro als president wordt gezien als poging tot een staatsgreep, aldus de legertop.

De repressie wordt opgevoerd, merken de bewoners van Petare als donderdagmiddag opnieuw politie opduikt om mensen te arresteren. „Weg met Maduro! Breng ons liever eten en medicijnen!”, gilt Mercedes Janito als ze de agenten vanaf haar dak langs ziet rijden. Toch denkt ze niet dat het zo’n vaart loopt. „We zijn blij met de steun van het buitenland, maar het duurt nog wel even voor we van Maduro af zijn. Hij mag voor mijn part het vliegtuig nemen naar Rusland of Turkije. Niet naar Cuba, te dichtbij.”

Ze pakt een tinnen beker en slaat er hard op met een lepel. Het zogeheten potten-en-pannenprotest is deze dagen overal te horen in Venezuela. „De beste manier om je boosheid te uiten. Je hoeft je huis niet uit en je hebt er geen geld voor nodig.”

