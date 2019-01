Giovanni van Bronckhorst stapt na dit seizoen op bij Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst (43) stopt aan het eind van dit seizoen als coach bij Feyenoord. Hij is dan vier jaar in functie geweest. Dat heeft de club donderdag bekendgemaakt, op de ochtend na de 4-1 zege op Fortuna Sittard in de kwartfinale van de KNVB-beker.

Van Bronckhorst heeft de directie laten weten toe te zijn aan een ‘nieuwe uitdaging’ buiten Feyenoord, meldt de club op zijn site. Onder zijn leiding won Feyenoord vijf prijzen, met de landstitel in het seizoen 2016-2017 als hoogtepunt. Hij is daarmee de meest succesvolle Feyenoord-coach op nationaal niveau.

Van Bronckhorst spreekt van „een heel moeilijke beslissing, want Feyenoord zit in mijn hart”. Hij zegt in zijn carrière altijd zijn gevoel gevolgd te hebben „en mijn gevoel zegt nu dat ik dat niet moet doen. Het is goed zo.”

De afgelopen maanden nam de kritiek op de coach toe. Er was veel onvrede over het vertoonde spel en de gebrekkige ontwikkeling van spelers. Feyenoord staat derde in de eredivisie, op dertien punten van koploper PSV. Zondag speelt Feyenoord de Klassieker tegen Ajax in de Kuip.