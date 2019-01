Ex-stripper kan ook de politiek analyseren

Trump gijzelt de Amerikaanse overheid al langer dan een maand met de langste shutdown ooit. 800.000 ambtenaren zitten thuis of werken zonder betaling. Deskundigen verschijnen onophoudelijk in media om de situatie te duiden, maar niemand deed dat zo treffend als rapper Cardi B. Zij bekritiseerde de shutdown op Instagram in een filmpje dat viraal ging. Sommigen vonden dat zij zich niet moest bemoeien met politiek.

Cardi B is een voormalige stripper uit The Bronx en nu succesvol rapper. Zij staat bekend om haar vurige teksten en flamboyante persoonlijkheid, maar minder vanwege haar politieke commentaar. Toch kon ze het niet laten op Instagram te fulmineren over de hypocrisie van Trump-supporters.

„Ik wil jullie klootzakken niet horen over ‘Obama die de regering voor 17 dagen sloot’. Ja bitch, voor gezondheidszorg. Zodat je oma haar bloeddruk kon laten checken. En jullie bitches zonder motherfucking problemen naar de gynaecoloog konden om your pussies te laten checken.”

Haar betoog werd – ondanks het voor Amerikanen onbetamelijk gescheld – en masse gesteund. Al vonden velen dus dat zij als vuilgebekte rapper van de straat niets in de politiek te zoeken had. Stel je eens voor, dat iedereen binnen een democratie recht van spreken denkt te hebben.

In Amerika raken steeds meer burgers die gewoonlijk minder toegang hebben tot het elitaire systeem politiek betrokken. Zo zijn er in het Huis van Afgevaardigden meer vrouwen, lhbt’ers en etnische en religieuze minderheden dan ooit.

Zoals de jonge Democratische wervelwind Alexandria Ocasio Cortez. Ze is feministisch, antiracistisch, anti-establishment, heeft kennis van zaken en gebruikt op geraffineerde wijze sociale media om een ander publiek te bereiken.

Dat doet ze door bijvoorbeeld op Instagram-live ingewikkelde politieke processen in jip-en-janneketaal uit te leggen, terwijl ze een magnetronmaaltijd nuttigt. Of door op Twitter flinke klappen uit te delen aan opponenten. Dat levert haar de nodige kritiek op van de oude garde die haar methodes ‘ongepast’ vindt.

Ook in Nederland vindt men dat niet iedereen zomaar een speler in het politieke debat kan worden. Toen BNN-presentator Tim Hofman de documentaire Terug Naar je Eige Land maakte over het kinderpardon, werd hem verteld dat hij bij zijn leest moest blijven. Maar zijn documentaire heeft – in combinatie met jarenlange inspanning van activisten – ervoor gezorgd dat het falend asielbeleid weer bovenaan de politieke agenda staat.

Tegen mij wordt ook wel eens gezegd dat ik politiek aan de experts moet over laten. Toen Trump net president werd, zat ik bij meerdere talkshows aan tafel. Ik waarschuwde voor zijn autoritaire heerschappij en minachting voor vrouwen, minderheden en mensenrechten. De zogenaamde deskundigen deden laatdunkend over mijn analyse en voorspelden dat het allemaal wel mee zou vallen. Nou, ze hebben gelijk gekregen: mijn beschouwing was veel te ver gezocht.

Politieke experts blijven noodzakelijk vanwege hun expertise. Toch moet er ook ruimte zijn voor een nieuwe, betrokken generatie die recht heeft op inspraak.

Zo inspireert Cortez steeds meer (jonge) mensen met een diverse achtergrond om politiek betrokken te worden. En tijdens de Women’s March in New York protesteerden meisjes met borden waarop de woorden van Cardi B op stonden.

Deze generatie trekt zich niets aan van hoe dingen in het verleden gedaan werden, ze durven een andere toekomst voor te stellen. Wellicht is dat juist hetgeen wat de gevestigde orde vreest. Omdat ze weten dat zij het nu zijn die in deze nieuwe wereld zullen achterblijven.

Clarice Gargard is programmamaker en freelance journalist.