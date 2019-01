Alsof een stel kaboutertjes met een koksopleiding je keuken overnemen

Als tamelijk lui aangelegde thuiskok kan ik mij nauwelijks voorstellen te moeten leven zonder wat de Engelsen een traybake noemen. Alle donders, dat zou een ramp zijn. Traybakes zijn immers de sublimatie van de gemakkelijke eenpansmaaltijd; je slingert een paar ingrediënten op een bakplaat, schuift de boel in een warme oven, gaat iets heel anders doen en een uur later is opeens je eten klaar. Alsof, terwijl jij de krant las, je moeder belde, in bad dobberde of een hazenslaapje deed op de bank, een stel kaboutertjes met een koksopleiding je keuken hebben overgenomen.

Traybakes zijn, kortom, supertof. En die waarvoor ik u hieronder het recept ga geven, is echt extreem tof. Lees de volgende woorden maar eens hardop zonder te watertanden of op z’n minst te glimlachen: geroosterde knolgroenten, gekaramelliseerde sinaasappel, geurige specerijenboter, knapperige broodkruimels, romige fetacrème. Dit is zo’n maal dat op een koude winterdag de zon in de keuken doet schijnen.

In plaats van wortel, pastinaak, aardpeer en zoete aardappel mogen er overigens gerust ook andere groenten op de bakplaat komen te liggen. Knolselderij, koolraap, bieten, pompoen of wortelpeterselie bijvoorbeeld. Of doodgewone aardappelen, die kunnen er ook tussen. De broodkruimels en fetacrème maken het al tot een behoorlijk volwaardig hoofdgerecht. Maar mocht u er toch nog iets fris bij willen, denk dan richting een salade van postelein, simpelweg aangemaakt met wat citroensap en olijfolie, of iets soortgelijks eenvoudigs.

Wintergroenten van de bakplaat

(4 personen)

80 g boter; 2 sinaasappels; 4 kardemompeultjes; 2 tenen knoflook, gepeld; 1 tl grof zout; 1 tl komijnpoeder; 1 tl korianderpoeder; 1 tl venkelzaad; 1 tl geel mosterdzaad; ½ tl gemalen zwarte peper; ¼ tl kaneelpoeder; ¼ tl cayennepeper; 1,5 kilo knol- en wortelgroenten, bijvoorbeeld 250 g winterwortel, geschild, in stukken, 250 g pastinaak, geschild, in stukken, 500 g aardperen, geschild, in stukken, 500 g zoete aardappel, geschild, in stukken; 3 rode (of gele, of witte) uien, geschild in kwarten; 100 g oud brood; 125 g feta; 3 el volvette Turkse of Griekse yoghurt; 1 tl honing; een handje bladpeterselie, grof gesneden.

Benodigdheden: Keukenmachine

Verwarm de oven voor op 200 graden. Laat de boter smelten. Rasp op een fijne rasp de oranje schil van 1 sinaasappel. Kneus de kardemompeultjes in een vijzel en verwijder de harde schilletjes, zodat alleen de zaadjes overblijven. Wrijf deze fijn. Voeg de knoflook en het zout toe en wrijf de knoflook tot een pasta. Voeg alle andere specerijen en de gesmolten boter toe en meng.

Spreid alle groenten uit over een bakplaat en schenk de specerijenboter erover. Hussel goed, zodat alles bedekt raakt met een filmpje boter. Snijd de sinaasappels elk in 4 parten en leg deze tussen de groenten. Schuif de bakplaat in de oven en rooster de groenten ongeveer een uur in de oven, tot ze gaar en een beetje gekaramelliseerd zijn. Maal intussen het brood in de keukenmachine tot een grof kruim. Verhit een scheut olijfolie in een koekenpan en bak de broodkruimels krokant.

Spoel de kom van de keukenmachine om en doe er de feta, 3 eetlepels yoghurt, de honing, een klein snufje komijn en een klein snufje zout in. Laat de machine draaien tot u een luchtige crème hebt. Haal de groenten uit de oven, bestrooi ze met het broodkruim en de peterselie en geef de fetacrème apart erbij.