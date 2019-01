De man is te warm, de vrouw te koud

Het was een slechte week voor vrouwen, deze week van sneeuw en ijs. Ik heb er tenminste weer een hoop horen klagen dat ze het zo koud hadden en ik zag ze zitten onder kleedjes op de bank, slepen met vesten op kantoor, blazend in hun muntthee met katten op schoot.

Ik heb lang gedacht dat vrouwen meer last hebben van de kou omdat hun gevoelstemperatuur een stuk lager ligt dan die van mannen, zeker op kantoor. Dus dat ze gevoeliger zijn voor de ‘frisse wind’ van de nieuwe lul van sales, dat ze een ijskoude sfeer aan de vergadertafel eerder aanvoelen. Het kan ook dat mannen gewoon vergeten te klagen omdat ze het te druk hebben, maar het blijkt veel eenvoudiger.

Vrouwen produceren gemiddeld gewoon minder warmte dan mannen, zegt Wouter van Marken Lichtenbelt als ik hem erover bel. Hij is hoogleraar Ecologische Energetica en Gezondheid aan de Universiteit van Maastricht en hij doet onderzoek naar de warmteproductie van het menselijk lichaam.

De verschillen zijn zelfs ‘aanzienlijk’, zegt hij, mannen kunnen tot wel 35 procent meer warmte produceren dan vrouwen. Dat komt doordat organen en spieren meer warmte produceren dan lichaamsvet en mannen relatief meer spieren, grotere organen én gemiddeld grotere lichamen hebben dan vrouwen.

Dit betekent dat als je het koud hebt, je beter op een man kunt gaan zitten dan op een vrouw, vrouwen meer moeite moeten doen om warm te blijven en mannen het sneller te warm hebben – misschien is het daarom dat de grootste ontkenners van de klimaatopwarming mannen zijn – maar in de praktijk doen mannen en vrouwen weinig met deze kennis.

Zo dragen mannen vaak pakken met stropdassen terwijl ze beter een luchtig niemendalletje aan zouden kunnen trekken, lezen vrouwen relatief vaker een boek terwijl ze beter zouden kunnen gaan voetballen en zie ik mannen vaak driftig op kantoor rondlopen om zich te profileren terwijl dat voor vrouwen nuttiger zou zijn.

Het is eigenlijk ook heel onpraktisch dat zoveel vrouwen met mannen samenwonen in dit land. Ik hoor geregeld over mannen die in bed bijna een hartstilstand krijgen als hun vrouwen hun koude voeten in stelling brengen en ik ken paren die de hele dag ruziën over de vraag wanneer de elektrische deken aan mag en louter nog met elkaar communiceren door het stiekem open-, danwel dichtdraaien van de thermostaatknop.

Vrouwen zouden pakken moeten dragen en mannen moeten meer boeken lezen

Daar komt volgens hoogleraar Van Marken Lichtenbelt nog bij dat het klimaat op veel kantoren nu nog veel te vaak op de gemiddelde man is afgesteld. Hij is daarom met zijn collega’s allerlei oplossingen aan het onderzoeken om het voor zowel vrouwen als mannen aangenamer te maken door middel van tafelbladen en stoelen die je warm en koud kunt maken en thermostaten die je lokaal kunt bedienen, maar ik heb een veel eenvoudiger oplossing.

Ik zou zeggen: mannen trek eens wat vaker je colbert uit, ga wat vaker een boek lezen en ga met een man samenwonen in plaats van met een vrouw – dat scheelt enorm. En vrouwen: ga een pak dragen, ga meer rondlopen op je werk en ga eens wat vaker lasergamen in plaats van met je vriendinnen onder een kleedje op de bank te gaan zitten.

De thermostaatknop van de héle samenleving moet om.

Tips via @Japked op Twitter.