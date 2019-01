D66-coryfee Terlouw (87) wordt lijstduwer bij Europese verkiezingen

Jan Terlouw wordt lijstduwer van D66 bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei. De 87-jarige partijcoryfee staat als 25ste en laatste op de kieslijst, heeft D66 donderdag bekendgemaakt.

Daadwerkelijk plaatsnemen in het parlement zal Terlouw hoe dan ook niet. “Dat zal iedereen begrijpen. Ik ben te oud om nog naar Brussel of naar Straatsburg te gaan”, zegt hij in Trouw. Het was niet zijn eigen idee om lijstduwer te worden: Terlouw is gevraagd door Europees lijsttrekker Sophie in ’t Veld.

In een filmpje op de website van D66 zegt Terlouw dat hij het lijstduwerschap graag accepteert. Hij stelt dat een sterkere EU noodzakelijk is omdat “steeds meer macht naar het kapitaal gaat in plaats van de politiek”, en voor de bestrijding van klimaatverandering.

Bij de vorige Europese verkiezingen, in 2014, was Terlouw ook lijstduwer, toen voor de Vlaamse liberalen van oud-premier Guy Verhofstadt. Terlouw was in de jaren zeventig en tachtig leider van D66. Hij zat in de Tweede Kamer, was minister van Economische Zaken en vicepremier. Terlouw, ook succesvol als kinderboekenschrijver, zette eind 2016 tijdens een uitzending van DWDD op emotionele wijze zijn zorgen over de maatschappij uiteen.