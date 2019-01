Brussel berispt Nederland om gebrekkige vergoeding buitenlandse zorg

De Europese Commissie heeft Nederland berispt omdat zorgkosten die Nederlanders in andere Europese landen maken, niet goed genoeg worden vergoed. Brussel heeft donderdag een formele waarschuwingsbrief gestuurd. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om opheldering te geven.

Volgens Europese regels moet een Nederlander die in andere EU-lidstaat een behandeling ondergaat, alle kosten vergoed krijgen - tot maximaal het bedrag dat eenzelfde behandeling in Nederland zou kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die op vakantie een ongeluk krijgen, maar ook om mensen die bewust voor een behandeling in een buitenlands ziekenhuis of een buitenlandse kliniek kiezen.

Volgens de Commissie gaat het in de praktijk vaak niet goed als Nederlanders in het buitenland gemaakte zorgkosten claimen. Die worden voor mensen met enkel het basispakket dikwijls alleen vergoed als de zorgaanbieder een contract heeft met de verzekeraar. Meestal is zo’n contract er niet, waardoor de kosten grotendeels voor rekening van de patiënt komen.

Boete

Over twee maanden oordeelt Brussel op basis van aanvullende informatie die Nederland nu moet opsturen of het land zich inderdaad niet aan de regels houdt. Als de Commissie een overtreding vaststelt, volgt mogelijk een gang naar het Hof van Justitie van de EU. In het uiterste geval kan Nederland een boete krijgen.

De waarschuwingsbrief is gericht aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat verantwoordelijk is voor de inhoud van het basispakket. Een woordvoerder kon donderdagmiddag nog niet inhoudelijk op de zaak ingaan.

Branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) weet nog niet precies wat de boodschap van de Commissie voor gevolgen zal hebben. “We nemen het voorlopig ter kennisgeving aan”, zegt een woordvoerder. “We moeten eerst uitzoeken of er inderdaad te weinig wordt uitgekeerd. Maar we gaan goed kijken, want zo’n brief zal niet voor niets gestuurd worden. Ik denk dat we binnenkort om tafel gaan met het ministerie.”